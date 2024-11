In alto i calici per i nuovi sommeliers Ais di Matera

Hanno frequentato per oltre un anno i corsi dell’Associazione italiana sommeliers, imparando sul campo a riconoscere e a degustare i vini della Basilicata, soprattutto, che sono il vanto della buona tavola e ambasciatori della nostra offerta turistica, insieme ad altre tipicità del territorio. Sono i neo diplomati che hanno ricevuto l’attestato dal presidente dell’Ais Basilicata, Eugenio Tropeano e dal delegato per la provincia di Matera Samuele Olivieri- alla presenza del subcommissario prefettizio Mariarita Iaculli nel corso di una semplice e, per alcuni, commovente cerimonia ( è il caso della socia Dragone, per il ventennale d iscrizione all’Ais) svoltasi nella sala dell’Hotel San Domenico al Piano. Congratulazioni di rito e pochi concetti che gli eredi di Bacco dovranno trasferire ad altri, a cominciare dalla corretta cultura del bere, all’insegna del poco ma buono, di qualità per apprezzare tutte le peculiarità dei vini. E la Basilicata ne ha tanti e certificati. Un messaggio preciso a cittadini, ristoratori affinchè valorizzino la filiera. A Matera come a Potenza,dove domani saranno consegnati altri diplomi, da Venosa a Nova Siri e via elencando. Foto ricordo di rito, con il tast e vin d’argento al collo che è lo strumento di lavoro, ma anche di passione per i nuovi sommelier. Poi i saluti con un brindisi per ”Toccare il cielo…” dell’enologia con un dito di vino e la degustazione di prodotti tipici lucani. Auguri e buon lavoro.