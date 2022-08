Il peperoncino? Ma è un “vip’’ protagonista…

…in tante situazioni, come riportano tradizioni, luoghi comuni, testi scientifici che hanno analizzato,dosato e somministrato l’energetica capseina un po’ ovunque. Del resto se nella vita non c’è un po’ di pepe, anzi di peperoncino, o ‘’diavolicchio’’ sarebbe insipida, senza né amore e né sapore. Ma evitate di strafare, perché il peperoncino potrebbe creare dipendenza, e allora c’è il rischio di assuefazione. Consumarlo fresco, secco, dispensato con olio extravergine di oliva o in polvere, fa comunque bene alla salute. Preferiamo un consumo al naturale, ma senza forzature su un pseudo agrodolce tra cioccolate e grappe. Un invito, comunque, all’approfondimento. E con un pizzico di piccante vi consigliamo di leggere Il libro di Francesco Maria Spanò, calabrese di Gerace, “Vip Very Important Peperoncino. Crea dipendenza che fa bene alla salute”, edito da Gangemi e scritto insieme a Erminia Gerini e Massimo Lopez. E benvenuti tra i ‘’vip’’ del peperoncino…Anzi vi consigliamo anche di recarvi a Diamante, in Calabria,per il Festival del Peperoncino , in programma dal 7 all’11 Settembre 2022. Cinque giornate di festa con degustazioni, spettacoli, mostre, convegni medici, vignette sul ring, film e la finale del “Campionato Italiano Mangiatori di Peperoncino”. Più Vip di così.



Il peperoncino crea “dipendenza”.

Il peperoncino come mito e rito, sentimento, eros, nostalgia, storia e filosofia, poesia, e come benessere e salute. In vetta agli estimatori della spezia piccante c’è Francesco Maria Spanò, calabrese di Gerace, direttore delle risorse umane della Luiss Guido Carli a Roma, impegnato nel tour di presentazione del libro “Vip Very Important Peperoncino. Crea dipendenza che fa bene alla salute”, edito da Gangemi e scritto insieme a Erminia Gerini e Massimo Lopez, che ha fatto tappa, di recente, anche a Potenza.

“Questo è il libro che sostiene tutta la verità sul peperoncino”, spiega Francesco Spanò. La scintilla che ha innescato il dialogo tra chi ha partecipato alla redazione del libro è stata accesa proprio da Spanò, autore del progetto. “L’opera si presenta come l’allegro vociare in una immaginaria Agorà di autori che si raccontano e che raccontano il peperoncino – chiarisce – . Il peperoncino, esaminato nella sua intima essenza, studiato, sperimentato per anni in laboratorio e sull’uomo, esce dalla cucina per offrire rimedi alla sofferenza, ad alcune malattie e speranza nella cura del cancro”. La pubblicazione ha il merito di aver coinvolto voci autorevoli sul tema, tra queste June di Schino, storica dell’alimentazione, che riporta uno studio accurato con la metrica della narrazione-reportage; di Lucia Antico, che si è improvvisata detective nei Paesi Bassi e offre i risultati della sua ricerca; di Ginevra Castiglione, che divulga risultati scientifici poco noti che comportano un originale utilizzo del peperoncino per gli astronauti e per l’energia fotovoltaica. Non mancano i momenti di pathos, con Franco Ferrarotti che irrompe con caustica saggezza. Ma la domanda che ispira il libro, come fa presente il suo cantore Spanò, è questa: “Chi è veramente il peperoncino per l’umanità?”. Massimo Lopez, del resto, dedica a questa opera la stessa attenzione e l’assoluto rigore scientifico dei suoi studi di più ampio respiro.