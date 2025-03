Il dolce della Luna ‘’rivisitato’’ da Angelo Pinto conquista i cinesi

Ormai la sua arte bianca, fatta di passione, creatività e di scelta di ingredienti di qualità sono diventati il suo biglietto da visita in luoghi, realtà e Paesi che sanno apprezzare ‘’invenzioni’’ come quelle dello chef Angelo Pinto,che da Matera fa brillare la sua ‘’cristally di zucchero’’ anche oltre la Grande Muraglia… E così, prendendo spunto dalle sfide lanciate dal progetto ‘’ Vedere cinese, mangiare italiano’’ ha rivisitato il tipico dolce cinese ‘’ Mooncake’’, il dolce della Luna, dandogli un aspetto tipico del ‘’Celeste Impero’’ .’’ Il suo guscio- dice Angelo di questa dolcezza- è composto da una gustosa pasta frolla al burro, mentre l’interno è di deliziosa crema al limone e una ciliegia di amarena. Sapori che ricordano così un gusto tipicamente del nostro Sud’’. Il dolce è piaciuto molto alla delegazione ospite e Angelo è stato invitato in Cina a Novembre per far conoscere la sua arte e deliziare gli amici cinesi con altre prelibatezze’’.



Congratulazioni dai colleghi, per l’impegno e l’amore che Angelo ci mette nel lavoro, apprezzato anche da Qu Ying, manager, dell’Jinling hotel e dalla stima dell’amico chef Antonino Scordo ’’ capitano’’ di un progetto fantastico che continua… Angelo, come annunciato, sarà a novembre in quell’hotel da 40 piani e 1000 camere , che far parte di una catena di 40, dove lavorano la manager Qu Ying e l’amico che Antonino Scordo. Un soggiorno a proprie spese, sottolinea Pinto, pagandoci anche il viaggio di andata e ritorno. E’ lo spunto per il nome di un nuovo dolce o da rivisitare: I fly to China? Volare in Cina? Chissa…