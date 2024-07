Hallò Anthony, benvenuti all’ Old Wild West Matera.

Diavolo di un Serravezza, che non si dà mai per vinto quando si tratta di proporre investimenti alternativi che possono far girare l’economia materana della Città dei Sassi. E la sollecitazione, dopo che il Mc Donald ha investito a Policoro sulla costa jonica per intercettare appassionati del menù fast food americano anche da Puglia e Calabria, riguarda un’altra catena che richiama il vecchio selvaggio Ovest della ”nuova” frontiera americana. Dove- a dire di Antonio ”Anthony” Serravezza- la filiera dei prodotti è italiana e l’atmosfera è diversa, tra saloon e duelli fino all’ultimo boccale di birra. Non troverete il menù della prateria dei vecchi cow boy (ricordate i film di Trinità?) con carne secca e fagioli, patate, erbe selvatiche, arrosti di selvaggina di passaggio e tanto caffè, ma altro -lo abbiamo letto sul web- anche Lasagne , Monterey Chicken. …Beef Carpaccio, Chicken & Eggs Salad. Naturalmente attendiamo che qualcuno raccolga l’invito di Anthony o che lo faccia Mister ” Old wild West” Serravezza. Quanto a me sono fedele alla cucina e alla dieta mediterranea.



POCHE CHIACCHIERE

Facciamo chiacchiere e in altre zone limitrofe fanno i fatti. Sono passati due mesi dall’apertura del McDonalds nel centro commerciale Heraclea di Policoro e c’è il boom di presenze. Ne beneficia sia il punto di ristoro dal logo degli archi d’oro che tutte le attività commerciali del centro commerciale. Lo si nota dal grande parcheggio sempre pieno e dalla fila delle auto in fila al drive-in per ritirare solo il pacchetto già confezionato.



Una città turistica internazionale come Matera ha saputo far aumentare solo ristoranti e trattorie con i soliti piatti della tradizione, un po’ tutti uguali tra loro, ristoranti di sushi, prevalentemente cinesi, kebab. I tempi sono cambiati e non sono quelli del fallimento del McDonald ad Altamura. I nostri giovani e i turisti del terzo millennio. Non vogliamo l’hamburger a strisce e stelle? Io preferisco l’Old Wild West che ha solo il nome americanizzato ma offre solo materie prime italiane e l’ambiente è più accattivante per grandi e piccoli.