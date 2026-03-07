Guida alle Osterie e vini. Slow Food ne parla IL 9 marzo a tavola con i cuochi

Se parlassimo e usassimo meno anglicismi per far conoscere semplicità e genuinità di quanto continuano a offrire le osterie di ieri, sempre di meno, e di oggi con formule ed energie nuove, probabilmente si contribuirebbe a valorizzare la buona tavola e la filiera che ne è collegata, a tutela dei consumatori e dei territori del BelPaese. Osservazione, doverosa a parte, segnaliamo l’evento interessante organizzato dal sodalizio della lumaca rossa ”Slow food”di Matera per lunedì 9 marzo, ore 19.30, presso l’Osteria il Falco Grillaio” per presentare le guide ”Osterie d’Italia” 2026 e ”Slow Wine 2026” (letteralmente vino lento…). Nel programma, accanto alle guide, si parlerà di degustazione con i cuochi delle osterie e i vini delle guida. Ingresso per la serata al costo di 25 euro
LA SERATA, DALLA PAGINA SOCIAL DI SLOW FOOD MATERA
🍷✨ Segnatevi la data: 9 marzo!
Torna l’appuntamento firmato Slow Food 🐌dedicato agli Osti e ai Vignaioli delle Guide Slow Food. Una serata speciale per brindare insieme alle eccellenze del nostro territorio ❤️
📍 Ci vediamo alle 19:30 all’Osteria al Falco Grillaio, in via Ridola 17, per un viaggio tra i sapori e i vini più autentici della Basilicata.
🍇🍽️ Buon cibo, grandi vini e storie da raccontare: cosa volere di più?
📞 Prenotate per tempo:
Elena 339 2439 321
Rosa 320 8443 649
Le eccellenze del vino e del cibo lucano vi aspettano… e noi non vediamo l’ora di condividere questa serata con voi! 🥂
Saranno con noi le Osterie materane della Guida Osterie d’Italia:
🔸Al Falco Grillaio
🔸Da Nico
🔸La Lopa
🔸Stano
E Zio Ninì appena inserito nella sezione Locali Quotidiani.
🍝 I cuochi delle Osterie porteranno in degustazione una selezione dei loro piatti più amati.
🍾 In abbinamento e degustazione i vini della Cantine della Guida Slow Wine
Seguici nei prossimi giorni per scoprirli!
👨🏻🍳 Inoltre ci sarà la presentazione ufficiale del Cuoco che è appena entrato a far parte dell’ Alleanza dei Cuochi di Slow Food.
Curiosi? Non vi resta che partecipare
Cena con degustazione
Osterie
Vino
Slow Food
#slowfood #slowwine #osterieditalia #slowfoodeditore #slowfooditalia Alleanza Slow Food dei Cuochi Basilicata
@slowfoodbasilicata Slow Food Val d’Agri Slow Food Condotta del Vulture Condotta Slow Food Potenza Slow Food – Condotta Area Sud Basilicata
Guida alle Osterie e vini. Slow Food ne parla IL 9 marzo a tavola con i cuochi
Se parlassimo e usassimo meno anglicismi per far conoscere semplicità e genuinità di quanto continuano a offrire le osterie di ieri, sempre di meno, e di oggi con formule ed energie nuove, probabilmente si contribuirebbe a valorizzare la buona tavola e la filiera che ne è collegata, a tutela dei consumatori e dei territori del BelPaese. Osservazione, doverosa a parte, segnaliamo l’evento interessante organizzato dal sodalizio della lumaca rossa ”Slow food”di Matera per lunedì 9 marzo, ore 19.30, presso l’Osteria il Falco Grillaio” per presentare le guide ”Osterie d’Italia” 2026 e ”Slow Wine 2026” (letteralmente vino lento…). Nel programma, accanto alle guide, si parlerà di degustazione con i cuochi delle osterie e i vini delle guida. Ingresso per la serata al costo di 25 euro