Guida alle Osterie e vini. Slow Food ne parla IL 9 marzo a tavola con i cuochi

Se parlassimo e usassimo meno anglicismi per far conoscere semplicità e genuinità di quanto continuano a offrire le osterie di ieri, sempre di meno, e di oggi con formule ed energie nuove, probabilmente si contribuirebbe a valorizzare la buona tavola e la filiera che ne è collegata, a tutela dei consumatori e dei territori del BelPaese. Osservazione, doverosa a parte, segnaliamo l’evento interessante organizzato dal sodalizio della lumaca rossa ”Slow food”di Matera per lunedì 9 marzo, ore 19.30, presso l’Osteria il Falco Grillaio” per presentare le guide ”Osterie d’Italia” 2026 e ”Slow Wine 2026” (letteralmente vino lento…). Nel programma, accanto alle guide, si parlerà di degustazione con i cuochi delle osterie e i vini delle guida. Ingresso per la serata al costo di 25 euro



LA SERATA, DALLA PAGINA SOCIAL DI SLOW FOOD MATERA

🍷✨ Segnatevi la data: 9 marzo!

Torna l’appuntamento firmato Slow Food 🐌dedicato agli Osti e ai Vignaioli delle Guide Slow Food. Una serata speciale per brindare insieme alle eccellenze del nostro territorio ❤️

📍 Ci vediamo alle 19:30 all’Osteria al Falco Grillaio, in via Ridola 17, per un viaggio tra i sapori e i vini più autentici della Basilicata.

🍇🍽️ Buon cibo, grandi vini e storie da raccontare: cosa volere di più?

📞 Prenotate per tempo:

Elena 339 2439 321

Rosa 320 8443 649

Le eccellenze del vino e del cibo lucano vi aspettano… e noi non vediamo l’ora di condividere questa serata con voi! 🥂

Saranno con noi le Osterie materane della Guida Osterie d’Italia:

🔸Al Falco Grillaio

🔸Da Nico

🔸La Lopa

🔸Stano

E Zio Ninì appena inserito nella sezione Locali Quotidiani.

🍝 I cuochi delle Osterie porteranno in degustazione una selezione dei loro piatti più amati.

🍾 In abbinamento e degustazione i vini della Cantine della Guida Slow Wine

Seguici nei prossimi giorni per scoprirli!

👨🏻‍🍳 Inoltre ci sarà la presentazione ufficiale del Cuoco che è appena entrato a far parte dell’ Alleanza dei Cuochi di Slow Food.

Curiosi? Non vi resta che partecipare

Cena con degustazione

Osterie

Vino

Slow Food

