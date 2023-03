Gelati al pane di Matera. Perchè no…

E naturalmente di fattura artigianale tra fette, briciole, mollica, fresco o a tocchetti di bruschetta…La fantasia non manca per catturare gusti e interesse dei consumatori di gelato e di pane. La proposta di Antonio Serravezza, preso da una vis zuccherina multigusti, è interessante e segue dopo quasi 20 anni una proposta realizzata da un gelataio materano, in via del Corso, che realizzò gelati ai frutti di mare . Aspettiamo il pangelato di Matera…Sfida lanciata alla filiera. Naturalmente, ricordatevi di invitare Antonio per la degustazione…

LA PROPOSTA

Arriva l’estate è cresce la voglia del gelato. Ormai vanno di moda i gelati artigianali e alcuni anni fa una famosa gelateria di Bernalda propose con successo il gelato al gusto del peperone crusco nominato “io resto al sud”. Un mix di peperone crusco, fichi e cioccolato. Aspettiamo dai gelatai materani una idea geniale che prende spunto dal nostro buon pane di Matera da utilizzare con un mix di cioccolato e pistacchi di Stigliano dop. A Torino per il Gelato day 2023 stanno sperimentando il gelato con il pane raffermo, burro e zucchero. Una ricetta che le mamme di una volta preparavano per i bambini golosi a merenda. Ma volete mettere il nostro pane come ingrediente fondamentale per un gelato che potrebbe essere un’attrazione per i turisti? Lancio una sfida, chi riuscirà a realizzare il gelato al pane di Matera?

Antonio Serravezza