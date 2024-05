Fornaaaioo….E’ cotto il pane? Impasti e infornate con Giallo Sassi

Rieccoli, i volontari di una Associazione impegnata, con passione e professionalità, nel riproporre storie e tradizioni della Città dei Sassi. E la giornata europea del Vicinato, in programma il 31 maggio, è l’occasione per tornare a mettere le mani in pasta, coinvolgendo concittadini e turisti,a cominciare dai giovani. Il programma è all’insegna della farina e della goliardia, in vari punti della città. Attendiamo impasti e infornati per il buon pane di Matera



IL PROGRAMMA

Venerdì 31 Maggio 2024 si celebra la Giornata Europea del Vicinato 2024. Sarà una grande festa per le comunità, un giorno speciale in cui favorire e rafforzare i rapporti di buon vicinato, promuovere la convivialità e la solidarietà, consolidare i legami di prossimità, per lottare contro l’individualismo e l’isolamento.

La Giornata Europea del Vicinato, promossa dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019, nasce con l’idea di costruire un’Europa più vicina ai cittadini, più solidale e più fraterna.

L’APS Giallo Sassi è onorata di partecipare a un evento così vicino alla sua mission associativa, con l’evento “I Segreti del Pane di Matera”, in cui offrirà alla cittadinanza due laboratori sulla tradizione del Pane di Matera presso il neonato Museo del Pane di Matera, in cui rivivono le atmosfere di un antico forno di comunità, e lo spettacolo teatrale itinerante “Ritorno al Passato”, per riappropriarsi delle proprie origini, riscoprendo la vita nel vicinato, le usanze, il dialetto, le credenze e valori ancestrali a cui attingere per guardare a un futuro più umano.

INFO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://bit.ly/giallovicinato

“I SEGRETI DEL PANE” – Laboratori Esperienziali

📖 L’EVENTO: un percorso esperienziale, all’interno di due ex abitazioni scavate nelle roccia per svelare quali segreti hanno fatto del pane di Matera un elemento imprescindibile dell’identità della città dei Sassi. Scoprirete ricostruzioni 3D, una raccolta di oggetti etnografici, racconti e contenuti multimediali, e tutti i segreti degli ingredienti del pane: l’acqua indissolubilmente legata al destino di Matera, il grano duro, simbolo della vocazione agro pastorale del territorio e il lievito madre, emblema delle relazioni all’interno dei vicinati dei Sassi.

Ultimo, ma non per importanza, la fase laboratoriale in cui “mettere le mani in pasta” e rivivere tutti i riti della preparazione del pane, dalle “vecitate” alla timbratura delle forme…

📅 QUANDO: Venerdì 31/05/2024 – 2 Turni 👇🏼

🕒 TURNO 1: Ore 15:00-17:00

🕔 TURNO 2: Ore 17:00-19:00

🌐 DOVE: I Segreti del Pane di Matera | Museo del Pane – Via S. Francesco da Paola Vecchio, 8 – Matera [Nei pressi di Palazzo Lanfranchi – Mappa: https://bit.ly/museodelpane]

👥 PARTECIPANTI: Max 20 per turno a cui sarà offerto un 🎁 gadget (forma di pane + timbro) a ricordo della giornata

👶🏻 ETÀ MINIMA: 5 Anni (Minimo 1 accompagnatore adulto ogni 2 under 16)

🎟️ INFO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://bit.ly/giallovicinato

⌛ SCADENZA ISCRIZIONI: Ore 12:00 del giorno dell’evento

💰 CONTRIBUTO: GRATUITO

“RITORNO AL PASSATO” – Spettacolo itinerante

📖 L’EVENTO: Uno spettacolo teatrale itinerante, frutto di un laboratorio di comunità che mira a far rivivere lo spirito, gli usi, le tradizioni, il dialetto dei Sassi. Animeremo alcuni vicinati del Sasso Caveoso, portandovi le vicende legate al rito della preparazione del pane di Matera. Non mancheranno momenti di brio, nella narrazione dei piccoli contrasti che la convivenza quotidiana inevitabilmente faceva nascere. Il laboratorio è stato coordinato con passione e maestria della nostra socia Chiara Zaccaro.

📅 QUANDO: Venerdì 31/05/2024

🕖 ORARIO: Ore 19:00-20:00

📍🕡 APPUNTAMENTO: ore 18:30 in Piazzetta Pascoli presso la Goccia di Azuma (di fronte a Palazzo Lanfranchi) per poi spostarsi verso il Rione Malve.

👥 PARTECIPANTI: Max 30

👶🏻 TARGET: Tutti (Minimo 1 accompagnatore adulto ogni 2 under 16)

🎟️ INFO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://bit.ly/giallovicinato

⌛ SCADENZA ISCRIZIONI: Ore 12:00 del giorno dell’evento

💰 CONTRIBUTO: GRATUITO

“I Segreti del Pane di Matera” è un progetto di comunità della “Giornata Europea del Vicinato 2024” promosso dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019, con il patrocinio del Comune di Matera, del Comune di Potenza e di

Potenza Città Italiana dei Giovani 2024. Il progetto è attuato dall’APS Giallo Sassi, in collaborazione con il Museo del Pane con la collaborazione tecnica di Massimo Casiello e del Panificio Cifarelli.

“I SEGRETI DEL PANE”

Inaugurazione del primo museo del Pane a Matera

📖 IL MUSEO: La Giornata Europea del Vicinato è l’occasione per l’inaugurazione ufficiale del Museo esperienziale del Pane di Matera “I Segreti del Pane”, un percorso esperienziale fortemente voluto e nato dalla collaborazione tra la Bottega di Artigianato artistico di Massimo Casiello e la APS Giallo Sassi. Il Museo del Pane è visitabile tutti i giorni, dalle 9:00 alle 19:00.

📍 DOVE SIAMO: Via S. Francesco da Paola Vecchio, 8 – Matera [Nei pressi di Palazzo Lanfranchi – Mappa: https://bit.ly/museodelpane]

📅 APERTURA: Tutti i giorni

🕖 ORARIO: dalle 9:00 alle 19:00

🌐 WEB: https://www.isegretidelpane.com/

☎️ INFO LINE: +39 351 326 0066