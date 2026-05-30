Focaccia, crapiata, frutta e tanto sport. Borgo La Martella e Uisp a passo di benessere…

” Stiamo insieme, stiamo freschi….” L’invito dei due sodalizi, per domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno è di quelli che invita far ginnastica a tavola…per evitare di far cresceree ciccia sul davanti, quasi fosse un airbag di serie, e maniglie dell’amore sui fianchi. Tutto questo alla vigilia, qualcuno lo ha già fatto, della prova costume davanti allo specchio prima di andare al mare. Ironia a parte gli Amici del Borgo La Martella e Uisp si impegnano per due giorni a recuperare stili di vita a tavola, dove si dimentica spesso la dieta mediterranea, preferendo robaccia ipercalorica legata spesso agli anglicisimi fast e food, e con un inivto a muoversi, camminare e a fare sport.Domenica un dibattito a tema, come da locandina, lunedì 1 giungo la pratica sportiva per sudare…e divertirsi. Iscrivetevi.



COMUNICATO STAMPA

Domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno 2026 , l’associazione Amici del Borgo e il comitato Provinciale UISP di Matera daranno vita a una due giorni all’insegna dello Sport e del Benessere fisico.

Domenica 31 maggio presso il Borgo La Martella in Piazza Montegrappa alle ore 10.00 ci sarà un dibattito sul Benessere Fisico – Alimentazione – E fare Sport inPeriferia.

Lunedì 1 Giugno:

Ore 9:00 – Risveglio muscolare

Ore 10.00 – Passeggiata per il Borgo

Ore 11.00 – Torneo Calcio a 3

Torneo pallavolo a 2

Ore 13.00 – Pausa Pranzo

Ore 17.00 – Fasi finali Tornei calcio a 3 – Pallavolo a 2

Ore 17.30 – Torneo di Burraco

Ore 19.00 Premiazioni.

