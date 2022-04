Le incertezze dell’epidemia da covid 19 e varianti e i contraccolpi della guerra in Ucraina, con l’aumento spropositato dei costi dell’energia, hanno finito con il riportare la crisi sul tavolo della ripresa. E la filiera del latte, della zootecnia guarda con apprensione ma con un pizzico fiducia alle possibilità di ripresa. Per cui la partecipazione al Cibus di Parma, dal 3 al 7 maggio, anche per il consorzio tutela del caciocavallo silano dop è una opportunità. Ci crede, con la consueta scrupolosità e serietà, il presidente Vito Pace, per conquistare il consenso di buongustai e consumatori

IL CONSORZIO DI TUTELA DEL CACIOCAVALLO SILANO DOP TORNA AL CIBUS DI PARMA

dal 3 al 7 maggio 2022 AL Pad.2 – Stand A043 per quattro giorni ricchi di incontri

Dopo il grande fermo della pandemia ripartono dal Cibus di Parma, prima fiera alimentare a svolgersi in presenza, le attività promozionali del Consorzio per la Tutela del Caciocavallo Silano Dop.

Un ritorno attesissimo dopo l’ultima partecipazione nel 2018 per promuovere, incontrare nuovi mercati e far gustare la bontà del prodotto già affermato e apprezzato in diversi paesi esteri oltre che in Italia.

Saranno quattro giorni ricchi di incontri e nuove opportunità nell’ambito dell’evento fieristico più importante per l’alimentazione che si svolgerà a Parma dal 3 al 7 Maggio 2022.

Fortunatamente durante la pandemia l’attività del consorzio non si è fermata – dichiara il presidente del Consorzio Vito Pace. Gli alimenti sono sempre arrivati, come tutti sappiamo, sulle tavole degli Italiani. E non solo è continuata ma ha permesso ai soci di produrre molto di più.

Ma questa – continua Vito Pace – è una ripartenza che davvero segna una “seconda prima volta” perché dopo la pandemia il consumatore è consapevole del prodotto che vuole ed ha esigenze diverse. Cerca e chiede confezioni sempre più piccole o monoporzioni sia per la praticità di conservazione, sia per le esigenze delle famiglie sempre meno numerose. Ed è su queste esigenze che concentreremo le prossime attività del consorzio.

Il ritorno in fiera, dunque, rappresenta un ripartire con nuovi obiettivi e soprattutto riprendere le attività di esportazione del prodotto.



Presso lo – Pad.2 – Stand A043- sarà possibile effettuare degustazioni e reperire materiale informativo.

Informazioni sul Consorzio:

Il Consorzio di tutela del Formaggio Caciocavallo Silano Dop è il più grande del Centro Sud. E’ un consorzio interregionale cioè che abbraccia cinque Regioni: Basilicata, Puglia, Calabria, Molise, Campania. Una storia antica, tanto che troviamo dei cenni storici, degli scritti, che attestano che fosse il formaggio preferito di Garibaldi e che assume il nome silano perché la Calabria fu la prima regione a valorizzarlo. Ma il disciplinare unico ne garantisce le stesse caratteristiche in ogni territorio, nonostante sia prodotto in due formati diversi, il formato allungato tipicamente calabro e il formato tondo a pera con la testina. Insomma quando la qualità resiste nel tempo e soprattutto nel caso dei prodotti agroalimentari la modernità non ne modifica la genuinità, vuol dire che la sua presenza rappresenta più che un semplice alimento.

Consorzio al Cibus.jpg