Fichi secchi di Miglionico con il marchio Pat

Una bella soddisfazione che può portare valore aggiunto per valorizzare una produzione tipica e potenziare l’offerta turistica di Miglionico, che dal 3 al 5 ottobre terrà la sagra dei fichi secchi e dei sapori d’autunno.

Il marchio dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali ( PAT) -ricordiamo- tutela i prodotti tipici nazionali, contrassegnati con metodi di lavorazione riconosciuti da almeno 25 anni e propri di un territorio . Viene rilasciato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf), per valorizzare e tutelare prodotti di nicchia. La certificazione dei prodotti è affidata alle Regioni. Per l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giulio Traietta e realtà come la Pro Loco, i produttori è una ulteriore opportunità di crescita accanto alle potenziali e i progetti in corso che ruotano intorno al castello del Malconsiglio. L’appuntamento con la sagra annovera un programma che spazia dalla cultura alla gastronomia e, luoghi comuni a parte, dimostrano che le nozze con i fichi secchi si possono fare, eccome. Tavola imbandita, visite guidare e tanta musica.

