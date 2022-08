Festa del Peperone…In trionfo il ‘’crusco’’ e il ‘’peperoncino’’

Rosso come un peperone… Frase ricorrente della tradizione popolare, che a tavola trionfa in tutte le pietanze, anche nel brodo per alcuni. Oggi, 3 agosto, è la festa del peperone che anticipa di una settimana la sagra del ‘’crusco’’ di Senise(Potenza) da gustare dopo una voltata e una girata (o quasi) in padella. Altri preferiscono le ‘’spolverate’’ tutte da vedere e gustare dei piatti elaborati, con decoro stellato o stellare. Conta la sostanza. E per i produttori delle nostre zone il giro di economia. Ormai la produzione è cresciuta e anche la concorrenza di altre aree produttive. Senise peperone igp. Ma non dimentichiamo il ‘’peperoncino’’ dal sapore piccante con virtù afrodisiache e di potenziamento del sistema immunitario . Provate, ma senza abusare, altrimenti si diventa rossi come peperoni…



IL peperone day con le riflessioni di Serravezza

Oggi, 3 agosto, è la giornata nazionale del ‘Peperone’. Si fa festa?

In Basilicata abbiamo l’ormai famoso e ottimo peperone crusco vantato dai più famosi cuochi italiani e da ristoranti stellati. In Italia ci sono altre zone famose per il suo peperone come a Carmagnola in Piemonte oppure nel comune di di Zerobranco nel Veneto dove si svolgono sagre dedicate a questo ortaggio alla fine di agosto per una settimana.

Noi, in Basilicata, abbiamo il famoso peperone crusco. A Senise si svolge ogni anno una bella sagra l’11 agosto. La Sagra del peperone di Senise “U strttul ru zafaran 2022” “Il vicolo del peperone “.

Il centro storico di Senise si colora di rosso, un evento imperdibile per gli amanti del Peperone Crusco e delle sue ricette tradizionali. È l’occasione per assaggiare il piatto locale preparato con fusilli al ferretto con cacioricotta e peperoni cruschi.