Fast food a Matera? Banfi…e mica so fess?

Una parte di giovani materani ( ci segnala il buongustaio Antonio Serravezza) si lamenta perchè in città, anche con l’anno da capitale europea della cultura, a Matera non abbia aperto uno dei tanti ”fast food” (in inglese pranzo veloce) della filiera di hamburger, salse, patatine, cipolle,insalate, pomodori, pollo e via imbottendo, da innaffiare con bicchieroni di Coca o Pepsi Cola? Semplice perchè i potenziali investitori hanno fatto bene i calcoli in tasca e si sono guardati intorno, perchè la miriade di ”ristoranti” non tradizionali offrono allo stesso tempo pizze, panini, kebab (questi ci sono, perchè c’è una utenza fissa di migranti) e della filiera mac. Se avete voglia e pazienza di guardarvi in giro ne troverete la conferma. E poi non dimenticare la scoppola che un ”negozio” della Mac Donald’s rimedio nel 2005 ad Altamura ( Bari) costretto a chiudere dopo un po’ per la concorrenza genuina della focaccia locale, che ispirò il noto film di successo ” Focaccia Blues” e tutta una serie di analisi d’oltre oceano su quella sconfitta.



Personalmente preferiamo un panino con la italica mortadella e la dieta mediterranea e non ci facciamo assolutamente tentare da ”cucine” a stella e a strisce, pur apprezzando la consistenza di quegli investimenti che procurano reddito e occupazione. I gusti sono gusti e la tradizione è tradizione, visto che quanti arrivano da Oltre oceano e non solo apprezzano eccome la varietà della cucina italiana. Come non ricordare il grande Albertone che tra mazze di baseball, caraffe di latte, “marmalada”, senape e altri sapori, preferì un bel piattone di spaghetti all’amatriciana e un fiasco di vino. E siamo certi che anche Lino Banfi, il popolare nonno Libero, nonostante la pubblicità a una nota catena di fast food del vecchio west, preferisca (e lo ha detto in più occasioni)un bel piatto di orecchiette pugliese, arrosto, bruschette condite con pomodori e olio extravergine di oliva.Nello spot, tra assonanze a stelle e a strisce con cime di rapa e burrate, tradotte da un ragazzino, ricordando il nome del fast food batte la mano sulla capoccia commentando : ”E mica so fess…” Buon appettito.



A TAVOLA , A STELLE E STRISCE CON SERRAVEZZA

Negli ultimi giorni è stata messa molto in risalto la notizia che alcuni ragazzi materani si sono lamentati perché Matera è l’unica capoluogo di provincia italiana con un punto vendita della famosa catena americana McDonald. Probabilmente chi ha alzato la voce non conosce le realtà italiane similari, anzi migliori presenti in Italia. Io personalmente conosco molto bene e frequento una catena friulana, della provincia di Udine, chiamata Old Wild West. Vi assicuro che oltre a utilizzare solo prodotti italiani e ha un listino da far gola dai più piccoli ai nonni, i locali sono molto affascinanti stile far west. Anch’io, ogni qualvolta vado a gustare un piatto gourmet, degli hamburger o le famose chicken wind o le costine di maialino, penso come mai nessun materano non abbia ancora pensato di aprire un ristorante Old Wild West nella popolare città turistica di Matera. La cosa che mi fa ridere è che una volta la nostra città era famosa per i macellai di via delle Beccherie che la sera invitavano con il profumo dell’arrosto chi faceva lo struscio nel Corso. Purtroppo i nostri giovani non conoscono il famoso cartoccio con la carne d’agnello e gli involtini (gnemerrelli) che si bucava al momento di mangiare. Era una prelibatezza che si consumava nelle cantine di “Panza a credenza” accompagnata da un buon bicchiere di vino. Voi pensate che sono cose del passato? Io credo che in molti vorrebbero ritornare ad assaporare queste prelibatezze. Mi auguro che qualche giovane imprenditore prenda coraggio e apra un bel Old Wild West per la gioia dei materani e dei turisti.