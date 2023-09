Famiglie materane in tavola con un piatto di…”T’ arrcurd?”

E non poteva che essere così per Angelo, Grazia Cotugno e Maria Lamacchia che hanno ricordato a tavola dopo essersi ritrovati https://giornalemio.it/cronaca/dal-canada-a-matera-si-ritrovano-i-figli-di-due-famiglie-materane/ cucina e vita della gente dei Sassi, prima di quella partenza per il Canada, nel 1964, da Napoli ad Halifax dove si separarono per andare a Montreal e a Toronto. Storie diverse ma a tavola…attorno a quel piatto ”majustr” si doveva essere lesti a mangiare e a fare la scarpetta, con quel companatico fatto di ‘pane, scorza e mollica”. Ricordi al sapore di cialledda calda e fredda, cicerchie, cicorielle, olive, patate e ceci sotto la cenere, gnocchi e orecchiette, di post o’ firn o ”azzis” , di arrosti e vino con le ”mangiate” per festeggiare questo o quell’evento. E per ricordare i sapori di un tempo, Maria e Gino, Angelo, Grazia e consorti non hanno che potuto allungare la tavola del buon tempo andato in un ristorante dei Sassi. Menù scontato con portate locali, naturalmente, è un arrivederci a Toronto. Del resto sono tutti delle buone forchette con Angelo che sprizza, si fa per dire, risparmio energetico da tutti i pori…come le ”comunità” materane d’un tempo che non hanno dimenticato piaceri e sapori della buona tavola. ”T’ arrcurd?”. Ti ricordi ? E a tavola non si invecchia, anzi.