Espresso e cappuccino perfetti? Vi serve un ”Barista sapiens”…

…e, comunque, potete diventarlo se leggerete, sfoglierete, seguirete gli utili consigli che due esperti della materia, Antonio Malvasi, e Dario Ciarlantini, hanno descritto nelle 415 pagine del libro ”Barista sapiente” edito da Gribaudo sul barista sapiente, informato e formato, con la collaborazione di Lauro Fioretti. E io l’ho fatto con pazienza e tanto apprezzamento per quanto, con semplicità e con tanta professionalità gli autori hanno riportato su un tema e su un mondo vastissimo, come quello del caffè. Un mondo che lega aspetti sociali, buone abitudini, sensazioni e tanta cultura. E in una tazzina di caffè, per iniziare bene la giornata, ci sono tante tracce di saperi e sapori, che è bene sapere quando vi apprestate a preparare la tradizionale moka espresso, al quale sono affezionato, e con la miscela adeguata, o vi affidate alle macchine con cialde di diversa forma e contenuti. Ma potreste degustare anche al bar e allora guardatevi intorno e osservate se il o la barista sta seguendo tutte le procedure un buon caffè, che riguarda anche l’efficienza della ”macchina” e la tenuta e l’uso delle tazzine. Risposte che vengono dalla pagine al caffè… di Malvasi e Ciarlantini, con la collaborazione di un altro esperto del settore come Fioretti, che hanno tirato fuori un ”manuale” di tanto buon senso, che invita a far riflettere un popolo come quello italiano che non è il maggior consumatore al mondo di caffè (il primato è finlandese…) ma che deve fare di più per gustare appieno la fragranza di un caffè espresso quando è a casa o si trova fuori, all’estero, dove spesso abbiamo avuto nostalgia dell’italica tazzina. E anche qui miti da sfatare. Su una cosa siamo d’accordo: l’espresso non va confuso con il tazzone all’americana… Ma non divaghiamo. Piuttosto approfondiamo e puntiamo su qualità e buone pratiche. Basta poco. Ho avuto modo negli anni di apprezzare il dinamico professor Antonio Malvasi, protagonista di tante iniziative , perchè vive e lavora dalle nostre parti, formando all’Alberghiero di Marconia le professionalità della ristorazione di domani con una attenzione particolare a tutto quanto riguarda il bar. Ne abbiamo avuto la conferma leggendo ‘ Barista sapiens’ nella quiete di una domenica di maggio, intervallando la lettura di ”pillole di caffeina” con il sorseggiare ,dalla tazzina di porcellana spessa, quel nettare scuro che ”più lo mandi giù e più ti tira sù” come esclamava il compianto Nino Manfredi durante una rèclame, è una esperienza che vorresti ripetere all’infinito. Ma, come ripete un detto latino ” Modus in rebus”, misura in tutte le cose anche nel consumo di caffè, utilizzando appieno i cinque sensi e il buon senso. Dario Ciarlantini, formatore e consulente di aziende del mondo del caffè, invita a interrogare il barista per esempio sulle miscele nell’eterno dilemma tra ”arabica” e ”robusta” .



E’ questione di scelte, di tempo e di sensibilità…Sul come. Beh è scritto nel libro, senza dimenticare aspetti importanti che partono dalla pianta al confezionamento, ai modi di estrazione, dalle attrezzature usate dal barista alla macinatura, passando a tutto quanto occorre sapere sulla preparazione dell’espresso ( preparatevi a qualche delusione su alcuni luoghi comuni), del cappuccino. Attenzione anche all’acqua, agli zuccheri ( ma c’è chi il caffè lo preferisce amaro) fino alle tendenze o mode sui coffee drink. E qui si apre una finestra su un mondo in ascesa: dagli shakerati ai caffè legati ai cocktail ( c’è anche il Lucanino) o alla frutta alla pesca o al mango. Caffè in evoluzione. Noi siamo fedeli alla linea…della tradizione e terremo in bella vista il ” Barista sapiens” in cucina e in libreria. A proposito se ne parlerà al Salone del libro di Torino ,sabato 20 maggio, alle 11.30, per un Caffè Letterario al Padiglione Ovale. Ospite Antonio Malvasi autore di Barista sapiens(edito da Gribaudo) insieme a Ivano Porpora, autore di Ristretto, macchiato, lungo, corretto (edito da Utet) ed Emanuele Dughera Coordinatore internazionale della Slow Food Coffe Coalition. A Torino per un caffè con libro. Davvero una bella offerta e con un giovane professionista della Basilicata, che sta lavorando bene con umiltà e tanta voglia di trasferire ai giovani quanto apprende sul campo. Un sorso di saperi. Auguri, professore!



LAURO FIORETTI