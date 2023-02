Enrico Tremamondo, di San Mauro Forte, sul podio del Campionato mondiale di pizza

E’ Enrico Tremamondo il giovane lucano, di San Mauro Forte (MT), che (con 917 punti) si è classificato secondo al “Campionato mondiale di pizza – Pizza senza frontiere” che si è svolto a Rimini il 20-21-22 febbraio scorsi nella sezione “Pizza classica“. Per solo otto punti non è salito sul gradino più alto che è stato assegnato a Davide D’Albenzio di Francavilla al Mare (Chieti) in una competizione che ha visto misurarsi oltre 160 tra i migliori pizzaioli provenienti da tutto il mondo, chiamati a sfidarsi in 16 discipline. Enrico da cinque anni svolge a Roma la sua professione (presso la pizzeria Lievito72), sempre molto apprezzata ed ora coronata anche da questo meritato riconoscimento. Ma è dal 1989, quando all’età di 16 anni, dopo aver frequentato un corso regionale a Potenza finalizzato all’occupazione proprio in questo settore, che ha iniziato il suo percorso essendo stato assunto dalla catena di pizzerie Rossopomodoro dove ha lavorato per 5 anni, per poi proseguire a Ravenna, per quattro stagioni estive, presso il Ristorante Pizzeria 4 e 1/2 di un altro sanmaurese (Serra Giosuè). Le gare del Campionato si sono svolte in uno spazio fieristico di 800 mq del padiglione A1 della fiera Beer&Food Attraction, allestito con 10 postazioni completamente attrezzate per la preparazione delle pizze. Nella valutazione dei concorrenti sono stati impegnati più di 20 giudici ai forni e addetti ai laboratori di preparazione e 6 tavoli di giurie con oltre 70 professionisti all’assaggio, selezionati a livello internazionale, fra cui i responsabili delle maggiori catene di pizzeria in Europa. Inoltre, nei giorni di gara sono stati numerosi gli ospiti d’eccezione del settore (Gabriele Bonci, Luciano Passeri, Camillo Caddeo, Andrea Bosio, Luciano Sorbillo, Paco Linus, Mike Arvblom, Mauro Alba, Elia Pompa, Francesco Marasciulo, Raffaele Di Stasio, Pasquale Chirico, Thierry Graffagnino) che hanno incontrato e valutato i pizzaioli professionisti in gara. Congratulazioni ad Enrico, con il rammarico che i migliori lucani debbano comunque vivere fuori regione per affermarsi nei loro settori.

