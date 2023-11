E lo chef Agata, del ristorante Sarago di Ferrandina, fa il bis con la “Corona Radiosa”

Il ristorante Sartago di Ferrandina si conferma “Corona Radiosa”, il massimo riconoscimento de “Il Golosario”, la guida alle migliori tavole d’Italia di Marco Gatti e Paolo Massobrio.

“Il riconoscimento -si legge in una nota- è stato consegnato, per il secondo anno di fila, allo chef Domenico Agata e alla responsabile di sala Lucia Coretti nel corso di Golosaria 2023, a Milano.

Tre giorni all’insegna del fare e del saper fare e di festeggiamenti sia per il raggiungimento dei 18 anni di Golosaria sia per il 25^ compleanno del best seller Il Golosario , la guida alle mille e più cose buone d’Italia.”

“La tradizione è innovazione, è stato il tema dell’ edizione 2023 di Golosaria . Un tema che sentiamo molto vicino a noi e al nostro modo di intendere la cucina– spiega chef Agata- ogni piatto studiato e cucinato, parte dagli ingredienti della tradizione del territorio e li reinterpreta in chiave contemporanea. É anche per questo che siamo molto orgogliosi di essere stati premiati anche quest’anno con la Corona Radiosa 2024, il massimo riconoscimento di Golosaria”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.