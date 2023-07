E’ l’ Angelo… del gelato artigianale e vince la sfida di Alma Tv

Passione, esperienza, voglia di sperimentare, cercare, provare per ottenere sempre il meglio dalla sua attività professionale. Per il materano Angelo Pinto la soddisfazione più grande è quella che viene dalla clientela che frequenta la sua pasticceria ‘’ Cristally di Zucchero’’ . Un rapporto diretto, di stima, fiducia che gli ha consentito nei giorni scorsi di vincere una gara per gelatieri nell’ambito del programma ‘’L’eccellenza del gusto’’ organizzato dall’emittente AlmaTv. E Angelo ha vinto la tappa comprensoriale, sfidando altri due concorrenti che operano nei settore gelateria e pasticceria. Una sfida impegnativa, che consisteva nel fare il miglior gelato artigianale elaborando un gusto uguale per tutti. “Il gelato da preparare era al gusto ricotta, con pera caramellata- dice Angelo. Bisognava perciò trovare una ricotta che potesse esaltare il gusto e il sapore della ricotta e poi riuscire a fare la pera caramellata, cosa non molto facile’’. Ci è riuscito con tanta pazienza, fino all’ intuizione giusta che gli ha consentito di vincere la sfida, davanti ala giuria , passando per la degustazione dei gelati ( in forma anonima naturalmente) e il suo ha avuto la valutazione più alta. Congratulazioni di rito e il premio finale con un viaggio premio su Msc,per due persone, in programma per l’autunno. Non prima di aver visto tra fine settembre e gli inizi di ottobre ,su Alma Tv, la puntata della vittoria. Quanto ad Angelo continua a lavorare con umiltà e passione, come sempre. ‘’Matera si riempie di eccellenza e di gusto e io di grande soddisfazione’’. Sempre uguale, senza mai montarsi la testa, nemmeno quando ha scritto un libro di utili consigli sull’arte bianca , https://giornalemio.it/cronaca/angelo-pinto-pasticcere-e-imprenditore-in-un-libro-di-buoni-consigli/ soprattutto per le nuove leve che hanno intrapreso una attività impegnativa, che impone di guardare alla tradizione e che stimola la voglia di imparare. E questo è il miglior ingrediente per avere successo. Vero Angelo?