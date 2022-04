In una fase particolare di auspicabile ripresa del turismo, in vista del ponte pasquale, vanno salutate con simpatia iniziative che possono favorire la promozione dell’offerta locale, partendo dai sapori della cucina di mediterranea che hanno una precisa identità. Come quelli che ‘’viaggiano’’ dalla costa tirrenica campana alla murgia materana, nella Città dei Sassi, per una serata all’insegna dei sapori autentici della buona tavola tra piatti della tradizione, affidati alla creatività dello chef, e degustazione di vini da ricordare . E’ quanto accadrà giovedi 7 aprile, in serata, nel Sasso Barisano con la serata ‘’Degustando in Bella Vista’’, presso l’omonima pizzeria napoletana di via Madonna delle Virtù. A fare gli onori di casa il direttore Savian Radice, la chef Piera Parisi e il sommelier Antonio Zaza. Per saperne di più il consueto contatto telefonico come riportato in locandina.