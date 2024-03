Decennale per il Cultural festival, in tavola con etica ed estetica

Belli da vedere e da gustare e nella giusta quantità. Uno stimolo, se volete una provocazione nel Mezzogiorno dove si è abituati alla ”sostanza” e alle pietanze servite con sazietà. E un invito a invertire la rotta viene dal tema ” Etica ed estetica” festival della cultura alimentare italiana ” Cultural festival” che si terrà a Matera, dal 16 al 18 marzo 2024, presso Alvino relais con la partecipazione di 60 aziende espositrici provenienti da varie regioni e 40 ospiti che si impegneranno nei settori cucina d’autore, arte del bere e caffè, degustazione di vini, oli, birre e liquore e scuola di cucina. La manifestazione, giunta alla decima edizione, è stata organizzata dal Consortium Paris in collaborazione con Cna Matera, Comune di Matera, Regione e Apt d Basilicata.” Nel programma dell’evento sono previste le presentazioni dei vincitori del premio Olivarum e dei tartufi di Basilicata, cene a tema e mostre fotografiche. SI attendono . Una grande opportunità per il territorio e per la filiera alimentare, che muove l’economia locale, come hanno ricordato l’ideatore e curatore del Festival, Mauro Bochicchio, il presidente di Cna Basilicata Leonardo Montemurro, di Cna Matera, Matteo Buono, Michele Brucoli del Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata, l’assessore comunale alle attività produttive Lucia Gaudiano e il giornalista Nino Paternoster per Apt Basilicata, che hanno offerto utili spunti sul quello che si può fare insieme. Si tratta di continuare su questa strada, trattandosi- è bene ricordarlo- dell’unica iniziativa del settore al Sud che sta incontrando int eresse in Puglia e anche in Calabria. E, pertanto va sostenuta in maniera adeguata. Auguri!

IL COMUNICATO STAMPA

Cultural, il Festival Internazionale della Cultura Alimentare Italiana, ideato e organizzato dal lucano Mauro Bochicchio, presidente di Consortium Paris, rinnova l’appuntamento a Matera, dal 16 al 18 marzo 2024.

Dieci anni di passione, di impegno nel preservare la biodiversità e la sostenibilità del nostro pianeta attraverso il linguaggio universale del cibo. In questo decennio straordinario, Cultural ha svolto un ruolo chiave nel promuovere gli artigiani del gusto, gli chef, i pizzaioli, i pasticceri, i panificatori, sia in Italia che in Francia. Cultural è un ponte culinario tra due terre ricche di tradizioni gastronomiche, unendo cuochi e appassionati di cibo in un dialogo che va oltre le barriere geografiche. Non è solo un Festival, è un impegno per la tutela della nostra eredità gastronomica e l’adozione di pratiche sostenibili mettendo in luce la bellezza della biodiversità, promuovendo ingredienti locali e stagionali, sostenendo agricoltori e produttori che rispettano l’equilibrio del nostro ecosistema. “I nostri chef e artigiani del gusto sono diventati veri ambasciatori della sostenibilità, dimostrando che è possibile creare piatti straordinari senza compromettere il benessere del nostro pianeta”, afferma Mauro Bochicchio.

L’edizione 2024 accoglierà 60 aziende espositrici, accuratamente selezionate tra produttori di eccellenze enogastronomiche, e presenterà oltre 40 ospiti, ambasciatori del gusto in esclusive Masterclass articolate in 4 progetti: Gran Chef, dedicato alla Cucina d’Autore, Oro Puro, un affondo nell’arte bianca e nell’affascinante universo della pizza; la sezione dedicata Mixology, ovvero dell’arte del bere miscelato con i migliori bartender del sud Italia, e per finire due Masterclass dedicate al mondo Caffè.



Cultura è anche Tasting,sessioni dedicate alle degustazioni di vini, oli, birre e spirits guidate dagli stessi produttori, e per finire la Scuola di Cucina, con 18 corsi professionali in collaborazione con rinomati chef e pizzaioli.

Il tema – La 14^ edizione di Cultura a Matera è dedicata al temaEtica ed Estetica. Quest’anno, ci immergeremo nell’intricato connubio tra la morale dei gesti alimentari e l’eleganza che caratterizza la presentazione e l’esperienza dei nostri piatti.

L’Etica ci invita a riflettere sulle scelte alimentari e sulle conseguenze che determinano sul mondo che ci circonda. Esploreremo le vie di un’alimentazione consapevole, ponendo l’accento sulla provenienza degli ingredienti e sulle pratiche rispettose del pianeta.

L’Estetica contribuisce a completare l’esperienza culinaria,in un equilibrio perfetto tra composizione e armonia cromatica degli ingredienti: un omaggio alla creatività e all’attenzione per i dettagli che rendono ogni piatto un’opera d’arte.

La sede: Alvino Relais, Via Marconi, 28 a Matera

L’Alvino Relais – Mulino Contemporaneo, sede di un antico mulino a vapore, costruito tra il 1884 e il 1885 dall’architetto Leonardo Ridola su commissione della famiglia Alvino, è oggi uno tra i più interessanti esempi di recupero di archeologia industriale del sud Italia e luogo che ospita dall’anno del suo restauro, il 2019, il Festival.

Gli ospiti

Chef: Mario Affinita, Marco Ambrosino,Massimo Carleo, Angelo Carannante, Michele Castelli, Daniel Cavuoto, Donato De Leonardis, Francesco Leone, Vitantonio Lombardo, Francesco Lorusso, Nicola Popolizio, Angelo Sabatelli, Domingo Schingaro, Nikita Sergeev, Cristoforo Trapani.

Pizzaioli: Daniele Campana, Sandro De Bellis, Vincenzo Florio, Salvatore Gatta, Luigi Gentile, Gianfranco Iervolino, Giuseppe Maglione, Francesco Marasciulo, Francesco Pellegrino, Angelo Rumolo, Valentino Tafuri, Cristiano Taurisano.

Bartender: Antonella Benedetto, Peke Bochicchio, Federico Casucci, Alex D’Aloia, Marco Lorusso, Francesco Martucci, Nacho Pappagallo, Gianluca Tassielli.

Scuola di cucina- Cultural è formazione. Anche quest’anno i nostri migliori chef sveleranno i segreti della Grande Cucina italiana nella esclusiva Scuola di Cultural. Diciotto corsi pratici e tematici per appassionati che desiderano dare forma alla loro attitudine. Il progetto é realizzato in collaborazione con Ladycucine, specialisti nella realizzazione di ambienti su misura.

Le cene off Festival – Il Festival continua a Cena in due creative, imperdibili esperienze gastronomiche. Evoluzione e ricerca, gusto ed estetica in 5 portate all’insegna della grande ristorazione d’Autore, in collaborazionepastry chef, maestri dell’arte bianca, in abbinamento a una raffinata selezione di vini.

Mostra fotografica – Etica ed Estetica. L’enigma del paesaggio, Mostra fotografica degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bari, a cura di R. Malatesta, R. Romanelli, R. Sibilano, M. Trombetta, con il patrocinio dell’Accademia di Belle Arti e dell’Università degli Studi“A. Moro”di Bari.

Partner: Acqua Orsini, 4 Madonne Caseificio dell’Emilia, Guido Tommasi Editori, CNA Agroalimentare, Regione Basilicata, AutoValma

Fornitori ufficiali: Pentole Agnelli, Moretti Forni, Goeldlin Chef, Ladycucine, Be Sound, Royale Porcellane, Su Misura, AutoValma

Patrocini: Comune di Matera, Matera Welcome, Regione Basilicata, APT Basilicata, CNA Agroalimentare, Camera di Commercio, Accademia di Belle Arti di Bari, Università degli Studi“A. Moro”di Bari

Cultural è un evento a ingresso libero con registrazione obbligatoria online, per il programma completo, info, elenco espositorie prenotazioni visitate il sito www.culturalfestival.eu