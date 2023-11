Da domani, cultura e food nel centro storico di Pomarico

L’amministrazione comunale di Pomarico comunica di aver organizzato, “nelle giornate del 17 e 18 novembre 2023, un Educational Press Tour dedicato a buyers e operatori turistici, con l’obiettivo di presentare il percorso storico del comune, recentemente ristrutturato con il bando “Ultimo Miglio”, e promuovere l’eccellenza del food locale. La due giorni pomaricana vedrà la presenza di 12 buyers provenienti da diverse regioni italiane, nonché una partecipazione attiva di stakeholders locali.

Il programma della prima giornata prevede una passeggiata, con partenza dal Municipio, nel centro storico e visite guidate ai siti restaurati, e la visita al Museo della Civiltà Contadina, dove avrà luogo un incontro con produttori locali. A seguire si terrà nel Palazzo Marchesale un Focus sul turismo sul tema “Pomarico Culture & Food”, dove verranno presentati l’itinerario turistico, i nuovi strumenti di promozione della destinazione, come il portale Visit Pomarico, e una esposizione, da parte di partner tecnici e aziende locali, delle attività merceologiche e delle produzioni pomaricane. Il Comune di Pomarico auspica che questo evento possa generare un interesse duraturo nei confronti della comunità e delle sue ricchezze culturali e enogastronomiche.”

“Siamo entusiasti di aprire le porte di Pomarico a professionisti del settore, offrendo loro l’opportunità di esplorare la ricchezza della nostra storia e assaporare le delizie della nostra cucina tradizionale – dichiara il sindaco di Pomarico Francesco Mancini -. Questo Educational Press Tour rappresenta un’occasione unica per far conoscere le nostre radici culturali e il nostro patrimonio gastronomico”.

“Il percorso storico ristrutturato rappresenta un impegno tangibile nel preservare e valorizzare il nostro passato – aggiunge l’assessore comunale alla cultura Beatrice Difesca -. Inoltre, vogliamo evidenziare la diversità e l’autenticità dei nostri prodotti alimentari locali, con la presenza diretta delle aziende locali. Questo appuntamento non solo offre un’esperienza culturale, ma supporta attivamente le imprese del nostro territorio, promuovendo la loro produzione e identità”.

