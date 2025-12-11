Cucina italiana bene Unesco. E allora, a tavola, con il Pane di Matera…

…ma per farlo occorre lavorare alla promozione e a una filiera di raccordo che porti sulle tavole dei turisti, che arrivano nella Città dei Sassi, il nostro Pane che – purtroppo- ha perso tempo per un riconoscimento certificato che fa mordere le mani. Lo diciamo, prendendo spunto dal buongustaio di intelligenza reale…Antonio Serravezza,dopo il riconoscimento avvenuto in India della cucina italiana come bene immateriale dell’umanità. Un premio che fa onore all’intera Penisola, per la diversità dell’offerta culinaria, ma che richiede coerenza e rispetto della filiera. Aspetto che, ricordiamo, ha un costo che non va ignorato a tutela dei produttori e dei consumatori. E allora Pane di Matera, olio, vino e quanto la terra produce in loco. Ma non sempre, per esigenze gestionali e di costi, il turista trova – a cominciare dal pane- prodotti strettamente locali. E qui occorre informazione, formazione e incentivi. Qualcosa si muove. Citiamo la costituzione, nella scorsa settimana, della rete della città del pane e del grano. Ci sono i presidi slow food e altre piccole e interessanti iniziative, che possono contribuire a utilizzare al meglio il riconoscimento Unesco sulla cucina italiana, aggiungendo quella materana e di quei beni materiali, con la loro cultura, che sono i rioni Sassi e il Parco della Murgia Materana.



TAVOLA UNESCO CON IL PANE DI MATERA

La cucina italiana diventa Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO: un riconoscimento unico al mondo. Il 10 dicembre 2025 l’UNESCO ha iscritto ufficialmente la cucina italiana nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. È la prima cucina nazionale al mondo a ricevere questo riconoscimento nella sua interezza, un traguardo che celebra non solo i piatti iconici, ma l’intero sistema culturale, sociale e produttivo che li sostiene.

La candidatura, intitolata “Cucina italiana fra sostenibilità e diversità bio-culturale”, ha messo in luce valori profondi: la convivialità come momento di incontro e inclusione; la trasmissione dei saperi tra generazioni; il rispetto della stagionalità e della biodiversità; la lotta allo spreco alimentare e la valorizzazione delle risorse locali.

Per l’Italia questo riconoscimento è un atto di orgoglio e di responsabilità. La cucina diventa patrimonio vivente, ponte tra memoria e futuro, tra territori e comunità. Ogni piatto racconta una storia, ogni ricetta custodisce un frammento di identità.

In un mondo globalizzato, la cucina italiana si conferma come ambasciata culturale: dai ristoranti all’estero alle tavole di famiglia, essa diffonde valori di bellezza, gusto e sostenibilità. È un invito a difendere il Made in Italy dalle imitazioni e a continuare a innovare senza perdere le radici. Noi materani lo sentiamo ancora più vicino, perché la nostra identità passa anche dalla tavola: dal profumo del pane di Matera, che racconta la pazienza e la forza delle nostre mani; dalla freschezza della cialledda, piatto povero e geniale che trasforma il pane raffermo in memoria viva. Ogni ricetta è un ponte tra generazioni, ogni sapore è un frammento di storia che ci lega alla nostra terra e ci rende parte di un patrimonio universale. Oggi Matera celebra insieme all’Italia intera: la nostra cucina non è solo cibo, ma memoria, convivialità e futuro.

