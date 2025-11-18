Cucina arbereshe con il cibosofo Federico Valicenti

I sapori dal Paese delle Aquile sono una gemma incastonata nelle tradizioni di alcuni comuni della Basilicata, come Ginestra, Barile,Maschino, San Paolo e San Costantino albanese, che a tavola – e soprattutto durante ricorrenze particolari, dalla festa patronale a Pasqua, Natale, Carnevale e via elencando- consumano piatti che deliziano parenti e buongustai. E così, con la fantasia e lo spirito di ricerca che contraddistingue il suo operato il cibosofo Federico Valicenti, voce spesso inascoltata a tutela delle aree interne e dei piccoli centri, il prossimo 21 novembre sarà a Ginestra (Potenza) per un evento – sostenuto da Regione e Fondazione Appennino. tutto da gustare. Nel programma, come da locandina, sono fissati il seminario ” La bottega del web” su valorizzazione territoriale, piccoli comuni e nuove tecnologie”, una masterclass sulle ricette della cucina arbereshe a cura dello chef (lui preferisce cuoco) Federico Valicenti e, a seguire, una cena di comunità i piatti della tradizione arbereshe a cura del Comune di Ginestra e degli chef Franco Nastasia e Daniele Bracuto. In tavola, di certo,

le “d’o’rs”, tagliatelle fatte a mano, e la Pizz’fugliat,una focaccia rustica con acciughe. Non mancheranno salumi,olio d’oliva, formaggi di pecora, vino, pane e dolci. Valicenti, naturalmente, che ha ripassato la lingua arbereshe sarà in tour anche in altri centri delle comunità di Basilicata.