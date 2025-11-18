martedì, 18 Novembre , 2025
HomeFoodCucina arbereshe con il cibosofo Federico Valicenti
Food

Cucina arbereshe con il cibosofo Federico Valicenti

Franco Martina
Di Franco Martina

I sapori dal Paese delle Aquile sono una gemma incastonata nelle tradizioni di alcuni comuni della Basilicata, come Ginestra, Barile,Maschino, San Paolo e San Costantino albanese, che a tavola – e soprattutto durante ricorrenze particolari, dalla festa patronale a Pasqua, Natale, Carnevale e via elencando- consumano piatti che deliziano parenti e buongustai. E così, con la fantasia e lo spirito di ricerca che contraddistingue il suo operato il cibosofo Federico Valicenti, voce spesso inascoltata a tutela delle aree interne e dei piccoli centri, il prossimo 21 novembre sarà a Ginestra (Potenza) per un evento – sostenuto da Regione e Fondazione Appennino. tutto da gustare. Nel programma, come da locandina, sono fissati il seminario ” La bottega del web” su valorizzazione territoriale, piccoli comuni e nuove tecnologie”, una masterclass sulle ricette della cucina arbereshe a cura dello chef (lui preferisce cuoco) Federico Valicenti e, a seguire, una cena di comunità i piatti della tradizione arbereshe a cura del Comune di Ginestra e degli chef Franco Nastasia e Daniele Bracuto. In tavola, di certo,
le “d’o’rs”, tagliatelle fatte a mano, e la Pizz’fugliat,una focaccia rustica con acciughe. Non mancheranno salumi,olio d’oliva, formaggi di pecora, vino, pane e dolci. Valicenti, naturalmente, che ha ripassato la lingua arbereshe sarà in tour anche in altri centri delle comunità di Basilicata.

Articolo precedente
Altro che sovranità alimentare. Ministro, le piace la mozzarella di bufala con latte in polvere?
Franco Martina
Franco Martina
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti