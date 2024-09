Condotta Slow Food Matera e Mercato della Terra di Matera, parteciperanno a Terra Madre 2024

“Vent’anni fa, prendeva vita 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗮 𝗠𝗮𝗱𝗿𝗲, l’incontro mondiale tra le comunità del cibo, organizzato da 𝗦𝗹𝗼𝘄 𝗙𝗼𝗼𝗱. Nel corso di questi due decenni, Terra Madre è diventata simbolo di una rivoluzione lenta, pacifica e globale, che ha messo al centro il cibo come nutrimento, cultura, convivialità e piacere, opponendosi a un sistema alimentare basato sullo sfruttamento e lo spreco. Oggi, Terra Madre continua questa missione e questa edizione 2024 che si terrà a Parco Dora a Torino dal 26 al 30 Settembre, ha come tema 𝗪𝗲 𝗔𝗿𝗲 𝗡𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 – 𝗡𝗼𝗶 𝗦𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗡𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 . Attraverso le grandi aree espositive progettate per l’evento e un ricco programma di appuntamenti, Terra Madre 2024 inviterà il mondo a raccontare un’altra storia del cibo. Una storia che rigetta la logica del profitto e del consumo sfrenato, e abbraccia una visione dove il cibo è parte della natura, e dove rispetto per l’ambiente e per le persone sono valori imprescindibili.” Inizia così una nota con cui la Condotta Food di Matera si dichiara “non poco soddisfatta di accompagnare a Torino per il Salone del Gusto Terra Madre 2024 nel padiglione della Basilicata i 9 produttori del giovanissimo Mercato della Terra di Matera. Saranno presenti:

• Alessandro e Marianna apicoltori da generazioni. A ridosso dell’Oasi Faunistica di San Giuliano producono miele (IL NETTARE degli DEI) da piante spontanee del territorio come il timo e l’asfodelo della Murgia Materano o l’ailanto.

• Domenico con le produzioni estive (frutta, olive, agrumi, pomodori e peperoni) coltivate a Montescaglioso nella sua piccola azienda familiare e trasformate nella linea JELU’ di conserve in cui diventano marmellate, sott’olio, creme spalmabili, salsa e peperoni cruschi.

• I F.lli Quarto TENUTE ZAGARELLA e Cristina TRENTADUE a dare lustro alla rinnovata produzione di pasta e come membri della costituenda Comunità per la tutela della biodiversità cerealicola del Materano che portano anche taralli e cancelle prodotte con il loro grano duro.

• Serena e Margherita, titolari di una IAD (Impresa Alimentare Domestica), portano confetture e marmellate proposte in tutto il mondo attraverso lo shop on line e il net work EAT LUCANO con il quale promuovono le ricchezze gastronomiche di Basilicata.

• Francesco, con il marchio RIFEZ, piccolo produttore di ceci bianchi e neri, lenticchie materane, propone, tipici del Materano, i funghi cardoncelli anche essiccati.

• Tommaso, portavoce del BIRRIFICIO MATARE’ e dell’affascinante storia di reinserimento lavorativo dei ragazzi della Cooperativa Sociale Mest che produce le diverse birre aromatizzate anche ai profumi della Murgia.

• Angela Riccardi che attraverso la linea di conserve e confetture Bio racconta la storia della sua famiglia di generazioni di agricoltori e allevatori.

• Marzia che da Miglionico porta un prodotto di nicchia che sogna di essere tutelato come un presidio: il fico secco MAGNIFICUS, realizzato seguendo un procedimento messo a punto da tempo immemorabile per conservare a lungo l’abbondanza della produzione estiva e custodito ormai da pochi.

𝗜𝗹 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗮𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗳𝗮 𝗺𝗮𝗹𝗲

Il sistema alimentare attuale è responsabile del 35% delle emissioni di gas serra e del consumo di gran parte dell’acqua dolce del pianeta. Inquina la terra, l’acqua e l’aria, contribuendo alla distruzione della biodiversità e allo spreco di un terzo del cibo prodotto. Alimenta filiere ingiuste, tollerando fame, miseria, sfruttamento e persino schiavitù. Un sistema dove pochi vincono a scapito di molti, causando danni non solo alla salute umana ma anche all’ambiente e al clima.

A 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗮 𝗠𝗮𝗱𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟰, faremo luce su queste dinamiche, e mostreremo come il cibo può essere parte della soluzione, non del problema. In un contesto dove lo spreco e lo sfruttamento non sono danni collaterali, ma elementi necessari per alimentare il profitto, è necessario immaginare e costruire un sistema alternativo.

𝗨𝗻 𝗙𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲

Terra Madre si propone di raccontare il cibo come 𝗡𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮, dove l’atto di nutrirsi è profondamente legato all’ecosistema che ci circonda. Ogni giorno, attraverso dibattiti, incontri e degustazioni, mostreremo come le pratiche agricole e alimentari sostenibili possano nutrire non solo il corpo, ma anche l’anima e il pianeta.

Il 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝗠𝗮𝘁𝗲𝗿𝗮 sarà parte integrante di questo messaggio di speranza. La sua partecipazione è testimonianza di come le comunità locali possano fare la differenza. Non solo attraverso la valorizzazione dei prodotti tradizionali, ma anche promuovendo un modello di produzione e consumo che rispetta il territorio, i lavoratori e l’ambiente.

A 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗮 𝗠𝗮𝗱𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟰, invitiamo il mondo intero a unirsi a noi per raccontare e costruire un’altra storia del cibo, una storia di rispetto, natura e sostenibilità. Attraverso le sue aree tematiche e i numerosi appuntamenti in programma, Terra Madre offrirà spunti, soluzioni e ispirazione per chiunque voglia partecipare a questa rivoluzione lenta e globale.” Per ulteriori informazioni sull’evento e sulle modalità di partecipazione, contattare: materaslowfood@gmail.com oppure visitare https://2024.terramadresalonedelgusto.com