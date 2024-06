Con Slow Food a Masseria Riccardi per gli allevamenti sostenibili

Si può continuare ad allevare agnelli ‘’latte e pasc’’, polli che razzolano sull’aia mangiando quello che viene dalla terra, mucche al pascolo che producono latte profumato brucano l’erba o mangiando fieno messo da parte dopo i tagli di stagione, maiali che sanno apprezzare il sapore delle ghiande …per dirne una della stagione contadina della Prima Repubblica o su di lì? La risposta è sì, se si rispettano natura e filiera e fuori dalle logiche di industria intensiva . Il convegno organizzato per venerdì 28 giugno da Slow Food, presso la Masseria Riccardi, al borgo La Martella è l’occasione per guardare con serenità alla sostenibilità rispettando gli animali da cortile o di allevamento, per la buona tavola e i buongustai, stanchi di cibi senza né amore e né sapore…Passate parola.

IL COMUNICATO STAMPA

Venerdì 28 giugno presso Masseria Riccardi in C.da Igino, nei pressi de La Martella a Matera, la locale Condotta Slow Food organizza un incontro in linea con la campagna promossa a livello nazionale da Slow Food, sul tema “Allevare rispettando la terra e gli animali si può: per un modello lucano tra sogno e realtà”. Le diverse voci dei protagonisti racconteranno impegno ed azioni a tutela del benessere animale.

Alfonso Riccardi parlerà dell’attività di allevatore, sua e della sua famiglia – sembra si stia affacciando l’ennesima generazione – che da alcuni anni si è arricchita anche con la fase della trasformazione del latte in azienda, divenuta ormai una certezza produttiva di qualità per la realtà materana.

Il dott. Eugenio Tropeano sarà l’espressione istituzionale del settore illustrando quanto si fa a livello regionale per sostenere gli allevatori e cercare di far diventare i sogni delle realtà attraverso progetti di attuazione di normative nazionali ed europee.

Il prof. Francesco Linzalone esporrà quali sono le strategie ed i suggerimenti che mette in campo Slow Food per la tutela del benessere degli animali, veri protagonisti degli allevamenti.

A conclusione del dibattito ci sarà la possibilità, a mezzo ticket, di poter fare degli assaggi di alcuni prodotti della Masseria e dei produttori della Comunità del Mercato della Terra di Slow Food Matera.