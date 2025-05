Con le mani in pasta i bimbi della Minozzi per la Giornata della Ristorazione

Bella iniziativa, promOssa dalla Confcommercio di Matera in vista della giornata dedicata alla ristorazione fissata per sabato 17 maggio, con un ”laboratorio” formativo e informativo che ha coinvolto i piccoli studenti dell’Istituto omnicomprensivo ”Padre Giovanni Minozzi” di Matera. E con farina, acqua, matterello e tanta pazienza hanno steso la sfoglia e prodotto i cavatelli, quella pasta fatta in casa della tradizione che è tanta parte della nostra tradizione. E hanno come maestro lo chef Francesco Abbondanza, che ha messo in pratica l’esperienza maturata sul campo. Uno scambio generazionale che lascia ben sperare sul futuro della ristorazione



IL COMUNICATO DELLA CONFCOMMERCIO

Si è tenuta questa mattina presso la scuola “G. Minozzi” di Matera l’iniziativa organizzata dalla Fipe – Confcommercio di Matera, con la partecipazione della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “G. Minozzi – N. Festa” per parlare con i bambini di cultura ed educazione alimentare, in occasione della Gionata della Ristorazione 2025, che si terrà sabato 17 maggio p.v.,

All’evento hanno partecipato la Dirigente dell’Ufficio Scolastico A.T. di Matera, Rosaria Cancelliere, la Dirigente dell’Istituto Comprensivo “G. Minozzi – N. Festa” di Matera, Alma Tigre, i docenti delle due classi coinvolte Elvira Bianco e Simona Reale, il Presidente della Confcommercio di Matera, Angelo Tortorelli, il Direttore della Confcommercio di Matera, Dino Ventrella, il Presidente dei Ristoratori della Confcommercio di Matera, Gianni Genco e lo chef Francesco Abbondanza.



Le attività svolte dai bambini hanno previsto un workshop pratico, in cui gli studenti, guidati dallo chef Francesco Abbondanza, hanno “messo le mani in pasta” ripetendo i gesti tipici legati alla manualità italiana, quali: impastare e stendere la pasta con il mattarello, sperimentando la creazione di una pasta tipica del nostro territorio, i cavatelli, fatti a mano come si faceva un tempo.

I piccoli chef sono stati coinvolti in un racconto sui prodotti della cucina legati alla nostra tradizione ed alla Dieta Mediterranea, sinonimo di salubrità e benessere, un racconto sensoriale sui piatti della memoria, con l’obiettivo di trasmettere l’importanza del legame tra memoria, emozioni e cibo per promuovere la crescita di una generazione consapevole, capace di valorizzare la cultura dell’ospitalità.



Per l’occasione le classi della scuola primarie coinvolte hanno, infatti, presentato un libro di racconti di cucina, riscoprendo i piatti della nostra tradizione raccontati dai nonni, riscoprendo il senso della comunità ed dell’accoglienza, che rappresentano anche i valori della ristorazione italiana, celebrati dalla “Giornata della Ristorazione”, che vuole rappresentare una festa popolare, inclusiva, solidale e profondamente etica che ha come obiettivo primario quello di invitare tutti gli italiani a celebrare la condivisione di un rinnovato sentimento di comunità.



