Con le mani in pasta …a Gravina festa delle tradizioni locali

Farina, acqua, sale, uova, spianatoia, matterello, grembiule e vai con le mani in pasta…Merito delle Pro Loco dell’area Murgiana, sintetizziamo, che si ritrovano venerdì 3 maggio, in piazza Plebiscito, a Gravina di Puglia ( Bari) per prepare , infornare e degustare i piatti della produzione locale. Siamo al Sud e, naturalmente, non può mancare la pasta. Per i secondi spazio alle carni, ai contorni con i prodotti dell’orto, dalla rucola ai pomodori ai caroselli, ma spazio anche al pesce per le Pro Loco del Tarantino. Non dimenticate frutta, gelati, dolci, pane, vino e olio extravergine di oliva. Mettete da parte le maratone televisive etichettati con gli anglicismi di ”cooking shod” animate da chef stellati, preferiamo chiamarli cuochi, e pensiamo a donne e uomini delle nostre parti che preparano in cucina e servono anche a tavola, prima di sedersi con gli altri convitati. E’ festa, buon appetito!



“Festa Culinaria delle Tradizioni Locali”

Dimostrazioni – show cooking – intrattenimento – assaggi per tutti.

5 Pro Loco Unpli ai fornelli

5 primi piatti da preparare dell’impasto alla cottura

5 piatti tradizionali da raccontare

5 prelibatezze culinarie da assaggiare.

Le Pro Loco di Gravina, di Palagianello, di Poggiorsini, *La Pro Loco Città’ di Matera Storia Cultura Tradizioni 2.0* e DivinApuliae di Gioia del Colle saranno in piazza Plebiscito per condividere una serata insieme all’insegna dei sapori tipici, del patrimonio immateriale, delle ricette locali.

Ad unire realtà e territori, prodotti e sapori e a coordinare la manifestazione Sandro Varvara e Raffaella Iannetti.

Vi garantiamo le storie delle tradizioni, la simpatia, la convivialità e dei buoni piatti di pasta.

*Vi aspettiamo Venerdì 3 Maggio dalle 19.30 in piazza Plebiscito a Gravina*.

*VI ASPETTIAMO A GRAVINA NUMEROSI*!