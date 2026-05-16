Con Federico Valicenti un brindisi a Noci con la ”Tavola del Rinascimento”

E l’incontro, promosso dalla condotta Slow Food di Gioia del colle ( Bari) ,martedì 19 maggio presso l’agriturismo Massera La Gatta Matta di Noci( Bari) è di quelli che unisce a tavola il vino primitivo della zona, il ”nettare degli Dei” del passato tra mito e storia, con quello che il cibosofo Federico Valicenti ha raccolto e riprodotto ai fornelli con il lavoro di ricerca ”La Tavola del Rinascimento”. Alla corte del passato tra sovrani, dignitari, mercati, cavalieri e madonne, con il sottofondo di musici e giullari si alzava il calice della convivialità. Quanto al menù…squilli di tromba. E la parola a Federico Valicenti per quanti in terra di Puglia vorranno ascoltare e desinare alla tavola apparecchiata da Slow Food.

IL COMUNICATO STAMPA

Siamo orgogliosi di annunciarvi che la Condotta Slow Food Gioia del Colle Terra del Primitivo è finalmente riuscita a concretizzare un obiettivo importante: offrire ai propri soci un incontro culturale e gastronomico di altissimo livello in forma completamente gratuita.

Un Viaggio nel Tempo tra Sapori e Storia

Siete pronti a sedervi alla tavola del Rinascimento?

Martedì 19 maggio 2026, alle ore 20:30, l’Agriturismo Masseria La Gatta Matta di Noci (BA) ospiterà un incontro d’eccezione tra storia, cultura e gastronomia ideato dalla nostra Condotta Slow Food Gioia del Colle – Terra del Primitivo, avremo il piacere di accogliere Federico Valicenti per la presentazione della sua ultima opera:

📖 “Il Rinascimento a Tavola”

Il manoscritto di Antonio Camuria (1524) – Apparecchi diversi da mangiare et rimedii (Ed. Villani)

Il “Cibosofo” Federico Valicenti ci guiderà alla scoperta dei segreti culinari del XVI secolo, svelando le ricette e i rimedi contenuti in un antico manoscritto del 1524 attribuito ad Antonio Camuria. Si tratta di un ricettario che testimonia l’incontro tra la tradizione gastronomica locale e l’alta cultura culinaria del Rinascimento italiano. Camuria, originario del Lagonegrese, era al servizio della corte della nobile famiglia dei Carafa e nel suo manoscritto lucano del 1524 raccoglie 85 ricette inedite.

✨ Il Programma della Serata

• Presentazione del Libro: Dialogo con l’autore Federico Valicenti.

• A seguire: Un esclusivo buffet, preparato dagli chef di TakeAwayPuglia, con piatti estratti direttamente dalle ricette presenti nel libro, per assaporare dal vivo l’essenza del Rinascimento.

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📍 Info e Dettagli

• Dove: Masseria La Gatta Matta (Str. Prov. per Castellaneta Km 8 – Contrada Canton del Tuono, 191 – Noci).

• Ingresso: GRATUITO ai soli soci della nostra Condotta, a chi vorrà rinnovare la tessera o a chi vorrà tesserarsi in loco.

• Prenotazioni: Obbligatorie entro sabato 16 maggio.

ANTONIETTA 334.8944777

PALMA 392.1805962

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