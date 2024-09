Cialledd e ciallidd. Antonio per la cucina locale

E come dargli torto ? I visitatori vanno presi per la gola con piatti e prodotti tipici locali. La cialledda materana nella varietà fredda e calda, a seconda delle stagioni, andrebbe posta in cima alla lista dei menù della cucina tradizionali, insieme a primi piatti di pasta fatta in casa con sughi, verdure e legumi, senza dimenticare che in tavola devono andarci pane, olio extravergine di oliva e vino del territorio. Non sempre è così…e questo offusca l’immagine dell’offerta turistica locale. Su questo aspetto c’è ancora tanto da fare. Antonio Serravezza, buongustaio di lunga data, insiste per ‘’restare genuini e per mangiare cibi locali’’. Anche qui servirebbe una campagna presa per la cavezza….vero Serravezza?



Restiamo genuini. Dobbiamo mangiare cibi locali…….

Mi rendo conto, per esempio, che negli ultimi venticinque anni sono successe due cose nel mondo dell’alimentazione “sofisticata”.

Una è lo sviluppo del movimento del cibo puro, ben caratterizzato dal nome slow food, che comprende il cibo locale, la cucina stagionale, l’approvvigionamento presso i produttori locali, le coltivazioni biologiche: tutta una schiera di attività e stili di vita che ci parlano di antico, del passato, del perduto, del sostenibile, del recuperabile, di dimenticate attività contadine.

L’altra è la crescita della cucina “emozionale”, più spesso detta “gastronomia molecolare”, insomma, piatti decostruiti.

Io rimango e rimarrò per il cibo eterno e naturale e auguro diimage1.jpegvivere il buon gusto lucano a tutti. Non soltanto la cialledda ma anche la semplicità di due uova fritte con le cipolle che i contadini si preparavano in campagna.