Ci sarà anche la Basilicata alla fiera internazionale TuttoFood 2026 di Milano

“Ci sarà anche la Basilicata tra le protagoniste di TuttoFood 2026, la prestigiosa fiera internazionale dedicata al settore agroalimentare in programma a Milano dall’11 al 14 maggio, grazie alla partecipazione del Consorzio Interregionale del Caciocavallo Silano DOP, realtà che unisce i territori storici di Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Calabria, nella produzione di uno dei formaggi più rappresentativi del Sud Italia.” Lo si annuncia con una nota in cui si specifica che “Il Consorzio sarà presente al Padiglione 1 – Stand T01, dove nelle giornate di martedì 12 maggio e mercoledì 13 maggio sono previsti due appuntamenti dedicati alla valorizzazione del Caciocavallo Silano DOP, tra tradizione, gusto e innovazione. Il primo evento si terrà il 12 maggio intorno alle ore 12.30 con uno show-cooking curato dalla chef Federica Di Lieto, semifinalista di MasterChef 10, che proporrà ricette e interpretazioni gastronomiche pensate per esaltare le qualità del celebre formaggio DOP. Il giorno successivo, 13 maggio, sempre intorno alle 12.30, la stessa chef guiderà invece una analisi sensoriale dedicata al Caciocavallo Silano DOP, accompagnando i partecipanti in un percorso tra aromi, consistenze e caratteristiche organolettiche di un prodotto simbolo dell’eccellenza casearia meridionale. Grande attenzione sarà riservata anche all’innovazione e alla comunicazione immersiva. Per tutta la durata della manifestazione, infatti, i visitatori potranno vivere un’esperienza in realtà virtuale grazie a un video a 360 gradi realizzato dal Consorzio e fruibile attraverso i visori Oculus di Meta. Un vero e proprio viaggio immersivo tra i pascoli delle diverse regioni produttrici e i caseifici, seguendo da vicino tutte le fasi di lavorazione del Caciocavallo Silano DOP: dalla mungitura alla filatura, fino alla stagionatura. La presenza della Basilicata all’interno del Consorzio conferma il ruolo centrale del territorio lucano nella produzione di qualità e nella tutela delle tradizioni agroalimentari del Mezzogiorno. Eventi come TuttoFood rappresentano un’importante vetrina internazionale per promuovere le eccellenze regionali e rafforzare il legame tra cultura, territorio e innovazione alimentare.”

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