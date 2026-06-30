Cene del Mediterraneo al top. E ad agosto a tavola con la cucina dei Faraoni

ilo e delle Piramidi, ma per le ”Cene del Mediterraneo, organizzata a Matera periodicamente da MEDIN con la puntuale regia del cibosofo Federico Valicenti, porteranno per fine agosto atmosfera, sapori, suggestioni, cultura di quel grande Paese del Mediterraneo. Come hanno finora con Marocco, Malta, Albania e Libano con portate non solo gastronomiche, ma anche di ”contorni” e ”dessert” che hanno esaltato (è il caso di dire) il percorso di Matera nell’anno di capitale mediterranea della cultura e del dialogo. Tanti ospiti e iniziative, riportate nell’esauriente comunicato. L’auspicio,ma non dipende solo dagli organizzatori di Basilicata, e che l’iniziativa possa essere contracambiata anche negli altri centri del Mediterraneo ospitati a Matera. Finora silenzio. Ma, attendiamo l’autorevolezza dello spirito dei faraoni (in cucina coniugati al femminile) per saperne di più. Appuntamento al 28 agosto.



COMUNICATO STAMPA

Cene del Mediterraneo: a Matera prosegue il viaggio tra sapori, cultura e dialogo tra i popoli

Dopo il successo delle prime quattro tappe dedicate a Marocco, Malta, Albania e Libano, il progetto guarda ai prossimi appuntamenti con Egitto, Tunisia, Grecia e Spagna.

MATERA – Prosegue con crescente partecipazione il percorso delle Cene del Mediterraneo, il progetto ideato e realizzato da MEDin Srl che, attraverso la gastronomia, l’arte e la cultura, promuove il dialogo tra i popoli del Mediterraneo, valorizzando al tempo stesso le eccellenze della Basilicata.

“Le Cene del Mediterraneo non sono semplicemente una rassegna gastronomica. Sono un progetto culturale che nasce dalla convinzione che il cibo sia uno dei linguaggi più efficaci per costruire relazioni tra i popoli. Attorno a una tavola si superano le distanze, si condividono storie, tradizioni e valori, si scopre che le differenze rappresentano una ricchezza e non un ostacolo. Matera, città simbolo dell’accoglienza e del dialogo, è il luogo ideale per questo percorso che continuerà nei prossimi mesi coinvolgendo altri Paesi del Mediterraneo. Il nostro obiettivo è costruire una rete stabile di collaborazioni culturali, economiche e sociali, facendo della Basilicata un punto di riferimento per la cooperazione mediterranea.”

Il viaggio ha preso il via il 27 marzo con la serata dedicata al Marocco, per poi proseguire il 17 aprile con Malta, il 22 maggio con l’Albania e il 26 giugno con il Libano. Ogni appuntamento, ospitato presso l’Hotel San Domenico al Piano di Matera, ha rappresentato un’occasione di incontro tra culture, tradizioni culinarie e identità dei Paesi del bacino mediterraneo.



Protagonisti delle serate sono stati chef internazionali provenienti dai Paesi ospiti, e dagli chef Daniele Bracuto e Franco Nastasia, insieme alle custodi della tradizione gastronomica lucana: Silvana Felicetta Colucci, custode delle manate; Laura Rosso, custode dei rascatielli di misckiglio; Angelina Troiano, custode degli shtridheljat; e Piera Parisi, custode del tradizionale calzone dolce di Matera. Attraverso gli show cooking hanno raccontato la ricchezza della cucina lucana in un continuo dialogo con le tradizioni degli altri Paesi del Mediterraneo.

Grande attenzione è stata dedicata anche alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, grazie alla partecipazione delle cantine Dragone di Matera, cantine Vozzi di Chiaromonte, Cantine di Gioia di Gioia del Colle e cantine Battifarano di Nova Siri, che hanno proposto abbinamenti enologici di grande qualità.

Le Cene del Mediterraneo non sono soltanto un evento gastronomico, ma un laboratorio permanente di confronto culturale e sociale. In collaborazione con la Cooperativa Sociale La Mimosa e con l’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (CIHEAM), ogni serata è stata arricchita da workshop dedicati ai temi dell’inclusione, dell’integrazione e della valorizzazione delle diversità sociali e psicologiche, coinvolgendo anche numerosi giovani ospiti della cooperativa.

Ampio spazio è stato riservato anche alla cultura, con presentazioni di libri e incontri di approfondimento che hanno visto la partecipazione di autorevoli personalità del mondo accademico e istituzionale, tra cui Gaetano Quagliariello, Mario Golia, Ezio Maria Lavorano e Rosanna Quagliariello, oltre agli approfondimenti dedicati alla cinematografia mediterranea curati da Armando Lostaglio.

Le serate hanno inoltre ospitato esposizioni artistiche con le opere di Divers-Arte della Cooperativa La Mimosa, l’arte sacra di Nicoletta Lauriola e una mostra dedicata ai dipinti di Luigi Guerricchio.

Particolarmente significativo anche il conferimento del Premio EUROMED curato dal dott. Dino Nicolia-Sezione Letteratura e Saggistica- al professor Gaetano Quagliariello, già Ministro per le Riforme Costituzionali e ordinario di Storia presso l’Università LUISS di Roma.

L’Accademia Italiana della Cucina – Delegazione di Matera ha inoltre curato un approfondimento dedicato alla candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO, sottolineando il valore culturale della tradizione gastronomica italiana.

L’iniziativa è realizzata da MEDin Srl con il partenariato dell’Hotel San Domenico al Piano e il sostegno del Fondo Etico BCC Basilicata.

Il viaggio delle Cene del Mediterraneo continuerà nei prossimi mesi con un calendario ricco di nuovi appuntamenti:

• 28 agosto – Egitto

• 25 settembre – Tunisia

• 30 ottobre – Grecia

• 27 novembre – Spagna

Un percorso che conferma Matera come luogo privilegiato di incontro tra culture, dove la cucina diventa linguaggio universale di pace, conoscenza reciproca e cooperazione tra i popoli del Mediterraneo.

“Ogni piatto racconta una storia e custodisce la memoria di un popolo. Mettere insieme queste storie significa costruire pace, conoscenza e futuro. È questo il vero sapore del Mediterraneo.”

(Federico Valicenti)

Ufficio Stampa

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