Cene del Mediterraneo a tavola con Federico per Matera 2026

Un viaggio tra culture e sapori che unisce i popoli è in programma a Matera, in occasione dell’anno di capitale mediterranea della cultura e dialogo 2026, che aprirà a tavola con portate di piatti tipici di alcuni Paesi e comunità del Mediterraneo (Marocco, Malta,Albania,Libano, Turchia, Egitto, Tunisia, Grecia e Spagna) anche un ”ideale” tavolo della pace in un momento difficile per quest’area del Pianeta. Momento, del quale non conosciamo la durata, caratterizzato dall’azione di guerrafondai seriali, accomunati dal simbolo delle ”stelle” (con tanto di silenzi e imbarazzo dell’Unione Europea, Italia compresa) passati da Gaza alla Cisgiordania, dal Libano all’Iraq all’Iran per mire territoriali ed economiche che non favoriscono, di certo, dialogo e volontà dei popoli. Portate ”devastanti” per le popolazioni che subiscono le guerre, delle quali faremmo volentieri a meno. Ma apprezziamo progetto ”Medmedin” e locandina girataci dal cibosofo Federico Valicenti , che accenniamo per grandi linee, in programma dal 27 marzo al 27 novembre 2026 presso l’hotel san Domenico al Piano.



Per prenotarsi e conoscere i costi delle serate occorrerà contattare il buon Federico, che ogni sera aggiungerà alle portate della cucina del Paese ospitato i piatti della cucina lucana. Del resto come ha ricordato in più occasioni il nostro cibosofo la Basilicata è riuscita, per vari motivi, a conservare piatti del passato che ricordano quelli di altri paesi del Mediterraneo. E così, con in piatti dei Paesi ospiti, arriveranno in tavola il 27 marzo per la cena con il Marocco ”U’ callaridd”di Irsina, il 17 aprile U’ Pastizz rutunnar di Rotondella per la cena maltese , il ”Tumact me tulez ” di Barile per la cena albanese del 22 maggio. Non sapete di cosa si tratta? Poco male è l’occasione per conoscere, degustare e magari quello che abbiamo in comune, e non solo a tavola, con altre comunità del Mediterraneo.



Per Contatti, costi e prenotazioni:

Federico Valicenti

tel 347/8567385 email valicentifede@gmail.com