Cavatelli alla Pro loco di Matera…da fare la scarpetta nella pentola

La foto parla chiaro e uno dei tanti avventori, che venerdi 3 maggio hanno partecipato a Gravina in Puglia ( Bari) alla manifestazione ” Mani in pasta. Festa culinaria delle tradizioni locali” https://giornalemio.it/food/con-le-mani-in-pasta-a-gravina-festa-delle-tradizioni-locali/ , non ha saputo resistere e …ha finito con il fare la scarpetta, con il buon pane di Matera sul fondo della pentola che aveva contenuto il sugo di salsiccia pezzente di Stigliano. Un successo. E a leccarsi i baffi,ed è vero, è anche Peppino Cotugno, presidente della Pro Loco di Matera per il successo della nostra cucina accanto le altre di consorelle pugliesi. E nel pentolone, visto che si era in piazza Plebescito, sono finiti 5 kg di cavatelli offerti dal pastificio Taccardi, con sugo di pezzente di Stigliano preparato da risto900 ,una spolverata di peperone crusco granulato fritto e mollica fritta di pane. In tavola anche la degustazione di vino offerto da Casal Dragone e pane di Matera offerto da Massimo Cifarelli. Vanno citati, per la collaborazione offerta,con tanto di tocco e grembiule il giovane studente dell’alberghiero Turi di Matera Francesco Richutu di Gravina ed il socio Emanuele della Pro Loco Matera per la mescita del vino e distribuzione degli assaggi.



” Siamo stati- precisa Giuseppe Cotugno- ospiti della Pro loco di Gravina, che ringraziamo insieme ad altre 4 pro loco che in questa prima edizione attraverso i suoi soci volontari ha dato il meglio di se nella organizzazione. Abbiamo portato queste nostre tipicità per rendere concreto un gemellaggio interregionale , tra province, e noi abbiamo sintetizzato questo gemellaggio con una ricetta rappresentativa: pasta e pane e vino di Matera, peperone crusco di Senise e pezzente di Stigliano. Naturalmente siamo pronti a ricambiare l’ospitalità tra gastronomia e cultura e a tornare a Gravina per la seconda edizione di Mani in pasta”. Edizione riuscita e pentola del sugo, lucidata da una scarpetta di pane…come si usava un tempo.