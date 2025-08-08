Carne in festa…a Pomarico con la sagra del colesterolo e a Grassano per il cinghiale

Tavola imbandita tra fornelli e tegami per cucinare carni dalla diversa consistenza e sapore. L’offerta che viene dai comuni di Pomarico e Grassano è di quelle che prende i buongustai per la gola. Ci siamo stati in passato e, se possibile, ci andremo.Sentiamo già il profumo. Ecco date e luoghi.A Pomarico spazio all’arrosto,a cominciare dagli spiedi di involtini e dintorni, per Sagra del colesterolo , ore 19 piazza 1 maggio, con i Contacunti in concerto.



Festa del cinghiale a Grassano sabato 9 , ore 20.30 in via Brescia con intrattenimento musicale dell’Ensamble Folk e il 10, stesso posto e ora, con lo spettacolo itinerante Tarantella . Naturalmente un bicchiere di vino, soprattutto,ci sta. Ma senza esagerare…