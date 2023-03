Carciofi in Tour. Ad Auletta il bianco che invoglia

La proposta non poteva che venire da un buongustaio come Giuseppe ” Peppino” Cotugno che con la Pro Loco di Matera ha organizzato una gita ad Auletta (Salerno) uno dei centri della Valle di Diano- parte dell’antica Lucania- nota per tante attrattive culturali, paesaggistiche e gastronomiche. Tra queste il carciofo bianco, che ha una sagra dedicata, e un consorzio di valorizzazione nella città delle famose Grotte di Pertosa, senza dimenticare che il carciofo bianco del Cilento è anche un presidio Slow food. Per saperne di più non resta che aderire alla proposta della Pro Loco di Matera, con i riferimenti in locandina, per il tour del 29 aprile. Il carciofo del resto, aldilà delle reminiscenze della rèclame anni Sessanta con Ernesto Calindri che sorseggiava un noto liquore contro il logorìo della vita moderna, ha numerose virtù terapeutiche, proprietà diuretiche, depurative, di contrasto al colesterolo, digestive senza dimenticare i contenuti di vitamine A, B1, B2, C e di troviamo sodio, potassio, calcio, fosforo, ferro. Il carciofo bianco, noto come di Pertosa, è coltivato nella Valle di Diano e del basso Tanagro. Quanto ai piatti. Beh, dove gustarli in zona.