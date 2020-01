“Che c’azzecca ?” …Avrebbe detto il Tonino nazionale dei tempi migliori quando vedeva situazioni e ingredienti contrastanti che mai sarebbero andati a nozze. Meno che meno pasta alla carbonara all’arancia. Sembra un’americanata…E invece no. Dalla terra dei buoni sapori, la Campania, una sorpresa e un piatto che non ti aspetti. Preparata e con tanto di ”registrazione” per evitare ”libere ispirazioni” altrui dallo chef campano Pasquale Rinaldo. Ed è proprio lui a raccontarci come sia nata questa variante sul tema nel corso di una delle serate di show cooking tra Basilicata, Campania e Puglia, organizzata a Matera da Cna per l’evento ” Matera 2020: simbolo del sud Italia tra arte, artigianato e gastronomia” che ha richiamato artisti della gastronomia e della manualità artistica di pregio. E la carbonara agli agrumi è la portata che , riteniamo, abbia incuriosito e intrigato non poco pubblico e buongustai. ” La carbonara agli agrumi – dice Rinaldo è un piatto che nasce da un errore in piena estate caprese, come nascono tutte le cose simpatiche. Un mio caro collaboratore stava praticamente preparando degli agrumi per il mio panettone estivo al ristorante D’Amore. Accadde, fortunatamente, in cucina che alcune zester fresche di arance e limoni finirono nella carbonara. Logicamente quel piatto non venne mai servito al cliente finale, ma alla fine l’ho provato io, E da un grande errore fortuito è nato anche un piatto che è anche un marchio registrato per l’anno 2020 , a nome dello chef Pasquale Rinaldo, ed è un must dell’estate caprese. E sarà un must di tutti i piatti per tutti i concorsi e presentazioni che farò quest’anno. E’ una carbonara che nasce con dei guanciali, pecorino, olio extravergine di oliva e pasta , totalmente a chilometri zero. Sono io che realmente mi reco a scegliere i prodotti da inserire nella carbonara. Una carbonara, manco a dirlo, senza aglio, senza cipolla nasce solo dalla croccantezza del grasso sciolto, del guanciale , che deve essere mediamente grasso. Da un pecorino intenso che non deve essere molto forte , da un olio extravergine insieme alle zester di arancia e limone che ne esaltano il gusto e da una pasta artigianale, fatta a mano che ha una peculiarità pazzesca che scarica l’amido giusto all’interno di una pietanza per creare cremosità in un piatto particolare”. Roba da far venire la classica acquolina in bocca e da porre lo scontato interrogativo, attuale dopo le libagioni natalizie, se la carbonara agli agrumi faccia ingrassare. ” Macchè, macchè- commenta sorridendo- quando sta bene il cuore, secondo me sta bene tutto. Comunque raccomando sempre di mantenere sempre l’equilibrio , perchè l’equilibrio è la fonte della vita. La porzione giusta? 70 grammi di pasta e 60 di condimento sono l’apporto calorico equilibrato”. Gli chiediamo, interpretando, voglie e abitudini dei devoti alla capseina, al peperoncino e dell’olio santo se nella sua carbonara ci starebbero… ” No – risponde Pasquale, che a settembre sposerà la sua Emma – quello che crea piccantezza all’interno del piatto è il pepe che viene tostato prima di inserire il guanciale e un olio extravergine, che accentua un po’ la piccantezza perchè ricco di flavonoidi”. E poi vista la ”piccantezza” la carbonara è un piatto afrodisiaco?. ” Sì, sì- aggiunge lo chef- è un piatto afrodisiaco . Va bene per tutte le stagioni, dal sabato al lunedì. Sempre. Nel senso che è un piatto che aromatizza. Da freschezza, da una nota agrumata a una carbonara che viene considerata come un piatto invernale”. E quindi in un BelPaese dalle culle vuole e semivuote favorisce lo sbocciare dei fiori d’arancio…Frutto che Pasquale ha inserito nel suo panettone artigianale estivo, fatto di arancio e limone semi candito. Un’altra prelibatezza che a Capri, e non solo, hanno provato volti noti dello spettacolo e della tv. Idem per la carbonara agli agrumi che vedremo preparare- come ha detto Pasquale Rinaldo- anche in tv e in altri contesti di promozione e cultura culinaria. Pronti con le forchette? In tavola…