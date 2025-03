Brava Elettra! Pasta e cime alla punta: avanti con la tradizione materana…

Tant’è che ce ne ha offerto un saggio…a orario di pranzo, come è consuetudine al Sud,girandoci un paio di foto di due piatti fumanti preparati per lei e per il marito Aldo, che aveva raccolto in campagna delle rape selvatiche. A Matera in dialetto vengono chiamate ” u’ cim à la pint (cime alla punta)” e in italiano ”cimalaponi” che sono una delizia delle cucina tradizionale. Elettra Montemurro le ha preparate con passione e semplicità, dopo aver fatto soffriggere olio in padella con aglio e pomodorini . Il condimento ideale con una punta di ”piccante” dopo aver fatto cuocere della pasta. Elettra ha preferito quella integrale, che ha fatto saltare in padella con le ”cima alla punta” e l’aggiunta di una cucchiaiata di acqua di cottura per ben amalgamare. Et voilà ! Pronto, tradotto dal francese, per essere gustato con la inevitabile ”scarpetta” finale. Piatto semplice, nutriente e con i sapori della terra. Elettra auspica che anche altri, aldilà di quanti amano Matera e ne rispettano le tradizioni possano gustare e valorizzare piatti con verdure che crescono spontaneamente in campagna: cicorielle, cardi, asparagi, sivoni e via elencando.E’ la dieta materana, du matarris…basta cercarla ”raccogliere” quello che serve e andare in cucina. Poi a tavola, senza dimenticare il nostro Pane e tante altre delizie che sono il primo ( legumi e non solo) da riscoprire e gustare. Altro che cibo fast food a stelle e strisce.