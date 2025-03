Bocconi di…vini nei Sassi, a tavola per promuovere Matera e turismo

Ecco quello che serve per colmare i vuoti dell’offerta nei periodi di scarsa affluenza di visitatori nella Città dei Sassi: rimboccarsi le maniche, tirare fuori una proposta allettante come quella di un invito a tavola, per gustare sapori e produzioni tipiche della buona tavola lucana. E’ ” Bocconi di…vini” è una ottima idea per superare la logica delle ricorrenti lamentazioni e della richiesta ”a vuoto” di cosa fanno Comune, Apt o Regione a sostegno del settore. La risposta e le attese non possono che essere scontate… Se non ci si dà una mossa, ci si rimbocca le maniche e non si mette mano alla tasca ( rischio e cultura d’impresa devono essere la stella polare di chi apre e gestisce una attività economica) si resta al palo.



Nicola Casamassima e Fabiola Masciandaro e Marinunzia Casamassima sono tra quelli che non stanno a guardare e al ristorante ”…da Nico” in via Fiorentini nel Sasso Barisano hanno programmato già tre date per mettere tavola in vista della Primavera, con un invito a un percorso speciale alla scoperta di vini e storie del territorio e non solo. Si comincia, su prenotazione, naturalmente, venerdì 21 marzo con l’offerta delle Cantine Terra dei re, proseguendo il 28 marzo con la Tenuta Eleano e il 4 aprile con il birrificio Mest. E’ l’occasione per gustare, degustare e ascoltare dai produttori storie e usi di terre, persone e personaggi che continuano la tradizione della filiera. A ogni appuntamento un menù diverso, con piatti a volte inedito, poco conosciuti che lo chef Nicola Casamassima preparerà con passione e con gli abbinamenti di vino giusti. Cultura dei prodotti e della cucina del territorio e delle eccellenze, come ricorda Fabiola, con l’apporto dell’associazione Slow Food Matera ”un presidio militante” della biodiversità che sa ricercare qua e là e stimolare i produttori a puntare sulla qualità e sulle tecniche tradizionali.



E questo è il miglior ”biglietto da visita” per qualificare la nostra offerta turistica.Nico, Fabiola e altri che la pensano alla stessa maniera intendono fare rete con le diverse realtà associativi. Un passo alla volta ma lavorando sulla programmazione e investendo parte del loro reddito per la stagione in corso e per Natale. La ricetta, dosaggio del sale a parte, è sempre la stessa: volontà e cultura d’impresa, che valgono risultati e la spesa. Con l’auspicio che anche realtà associative ed Enti Locali, ai diversi livelli di responsabilità,facciano altrettanto.



