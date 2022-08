APPeppino l’ultimo rosso ”salsero” materano

Camisa blanca, cabeza blanca e gira la ” maquina para facer salsas” …Non siamo a L’Avana, ma sul terrazzo della casa del leader maximo Pino ”APPeppino” Siggillino nella parta alta del Sasso Caveoso, laddove non tramonta mai el sol, come cantavano los Marcelos Ferials. E da allora, oltre mezzo secolo fa, il leader non ha mai mancato un raccolto di pomodori in cassette e a quintali, con tutto il rituale della levataccia all’alba, lavaggio, rimozione dei pedicini, cottura e preparazione della conserva per la famiglia e per i buongustai, ormai con produzione a bancali. E così quella buona pratica, un tempo tutto olio di gomiti con la manovella che girava a mano, è finita nella filiera della ”chiave inglese da 16” del marchio del movimento di liberazione della salsa con tanto di boccacci in vetro a chiusura ermetica. Passii per il gomito del tennista, per il mezzo pacchetto di sigarette finito in fuma ma vuoi mettere il profumo di quella salsa rossa che serve a condire un piatto di spaghetti con foglia di basilico. E poi il rosso del ” guerrillero” della posada che inforca con la posata polpette di pane e braciole ” a mollo nel piatto semicolmo di sugo per fare la scarpetta? Una ebrezza ‘sociale” (altro che le chiacchiere dei piatti social dei cooking shov senza nè amore e nè sapore) che ha rispolverato una celebre frase di Chritian Dior : ” C’è sicuramente un Rosso per tutti…” E se c’ una vecchia tessera del Pci, finita anche su un bancone della defunta festa dell’Unità, ancora meglio. E poi, come ha postato Vito Evangelista ”Il ROSSO è il colore più alto dell’arcobaleno”.E sì,perchè, dopo la pioggia viene il sereno …con la spaghettata preparata da Antonella, la mujer del ”salsero” APPeppino, pronto a un brindisi ”rosso” di vino.