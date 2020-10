E’ il re della dieta mediterranea e in cucina, almeno dalle nostre parti, non può mancare facendo per tempo la provvista giusta dal contadino, dal frantoio o dalla filiera di fiducia. E’ così da tempo a sostegno di una economia, che risente per carenza di manodopera e situazioni di mercato della crisi procurata dall’epidemia da virus a corona. Antonio Serravezza, che un filo di olio extravergine giallo lo fa girare volentieri su minestra e bruschetta, ripropone il rituale dei fusti di zinco da riempire. E voi cosa aspettate a ripristinare le scorte e a sostenere la filiera?



Dopo la vendemmia arriva il tempo dell’olio nuovo, scatta l’ora della raccolta. La maggior parte delle famiglie materane stanno preparando i recipienti di acciaio da portare al contadino di fiducia o al frantoio di fiducia. L’oro giallo è uno degli ingredienti principali della nostra robusta cucina. Non scivoliamo in tentazioni e lasciamo il burro alle popolazioni del nord. Noi utilizziamo sempre e solo l’olio extra vergine di oliva per qualsiasi pietanza anche sulla semplice bruschetta di pane croccante materano. Le proprietà nutrizionali sono migliori rispetto a qualsiasi condimento grasso, oltre ad avere un profumo e gusto estremamente gradevoli, apporta vitamine, antiossidanti, fitosteroli ed acidi grassi monoinsaturi, determinando un importante vantaggio nutrizionale.

L’olio 2020 è particolarmente atteso in un anno segnato dall’emergenza coronavirus che ha sconvolto anche le produzioni. Le notizie non sono confortanti perché sembrerebbe che la produzione di olio extra vergine di oliva in Italia vede un calo del 22% causato principalmente dalle anomalie climatiche, dal maltempo alla siccità, che hanno colpito soprattutto le regioni del Sud, senza dimenticare gli effetti della Xylella che ha devastato gran parte degli uliveti del Salento. L’olio extra vergine che si produce in Basilicata è di ottima qualità tant’è che ha ricevuto l’ IGP, marchio per difendere tipicità del prodotto di tutto il territorio lucano e molto importante per difendere la tipicità dalle incursioni esterne di altri oli non italiani.

Prepariamo i nostri contenitori e con l’olio fresco gustiamoci una fetta di pane fresco per una gustosissima bruschetta. Tutta salute!