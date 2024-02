Al Campionato della cucina italiana, buona la prima del lucano Nicola Ierinò

Giunti alla loro 8ª edizione, si sono svolti -dal 18 al 20 febbraio 2024- nel FIC Arena (padiglione A3) di Rimini, i Campionati della Cucina Italiana, l’evento più importante sul fronte delle competizioni culinarie nazionali organizzati dalla Federazione Italiana Cuochi, nell’ambito della manifestazione “Beer & Food Attraction”. Un evento molto atteso nel settore e di assoluto rilievo internazionale, che da anni ha ottenuto l’importante riconoscimento da parte di Worldchefs, l’organizzazione mondiale dei cuochi, di cui FIC fa parte e all’interno della quale è una delle associazioni più attive. Tante, anche per il 2024, le novità ed i contest previsti, che hanno rappresentato una straordinaria vetrina per la ristorazione mondiale. Diverse le gare in programma che hanno visto circa 500 chef, divisi in squadre e singoli, chiamati a sfidarsi con proprie ricette, tutte però con l’obbligo di contenere un ingrediente comune: “La Fontina“, scelta come materia prima ufficiale per le diverse gare di cucina di questa edizione.

Alla gara CUCINA CALDA -K1 Senior, per i singoli erano in gara cinque chef lucani e tra essi la new entry per questa competizione, Nicola Paolo Ierinò di San Mauro Forte, che in questa sua “prima volta” a questa manifestazione ha conseguito la medaglia di bronzo (forse a causa di un piccolo sforamento dei 45 minuti di preparazione assegnati da regolamento, come ha lui stesso dichiarato in una intervista realizzato alla fine della prestazione) con la ricetta denominata “ElisRos” consistente in: “Filetto di baccalà all’ibisco, salsa di datterino rosso con rocher al pistacchio lucano e rafano su salsa Mornay di Fontina Dop, e tartare di gambero con gel di mandarino“.

Nicola Ierino, a conclusione di questa esperienza, ci ha detto: “Dedico questa vittoria alla mia famiglia ed ai miei genitori. Sono molto orgoglioso di me stesso per essermi messo in gioco per la prima volta con le mie conoscenze enogastronomiche e sono molto contento del risultato conseguito. Poi, vedere la gioia di papà nei suoi occhi, mi ha rincuorato e spinto a credere sempre di più in me stesso.”

Nella stessa gara individuale K1, oltre a Ierinò hanno partecipato i veterani Enzo Contini (Matera), Emanuele Mele (Miglionico) che ha conseguito la Medaglia di bronzo, Emanuele Ricchiuti (Marconia) che ha conseguito quella d’argento, mentre Vincenzo Laguardia (Marconia) ha conquistato la Medaglia Argento nella categoria Vegana. (Nella foto da sinistra a destra).

Lo chef Emanuela Ricchiuti , inoltre, nella giornata del 19, nella categoria Mistery Box, insieme a Silvio G. Pavil ha conquistato ancora una medaglia d’argento, una prova consistente nel realizzare in 45 minuti un piatto con gli ingredienti trovati a sorpresa in un pacco aperto appena 15 minuti prima. Nella prima giornata, invece, una medaglia di bronzo è stata conquistata da Luigi Zaffarese (nella foto sottostante durante la premiazione), proveniente dall’Istituto alberghiero di Marconia, per la categoria “miglior allievo“.

Infine, c’è da rilevare la medaglia d’oro conseguita nella gara a squadre dal Team Basilicata che ha sancito gli ottimi risultati della presenza lucana a questa importante manifestazione.