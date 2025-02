Agnelli ”regali” da Matera sulla tavola del re del Bahrein

Non accade tutti i giorni di avere una commessa particolare e per un cliente particolare come il re del Bahrein, una delle realtà del mondo arabo che si distingue per dinamismo e capacità di interagire sul piano economico con vari Paesi, compresa l’Italia e con Matera. E così, come ci informa il ”globetrotter” Antonio Serravezza il materano Pasquale Chito, titolare di una macelleria cittadina, ha preparato – con il rituale di macellazione Halal, come è previsto nei Paesi islamici- agnelli disossati e farciti che lo chef materano Giovanni Andrisani preparerà e servirà sulla tavola della famiglia reale. Complimenti davvero. E per Matera un biglietto da visita in più sul palcoscenico internazionale. Una carta da non sprecare, magari invitando a Matera il re del Bahrein per una visita e, perchè no, per un investimento da queste parti. Tiriamo fuori un progetto… come vuole la cultura d’impresa.



LA SEGNALAZIONE

