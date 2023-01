A tutta birra. Un brindisi per Dorian

“Huppy duck”, che tradotto in italiano è un’ anatra fortunata… a nuotare in un mare di birra. Ha detto bene Rocco Tauro che sa apprezzare i frutti della nostra terra e, soprattutto, la volontà dei giovani che restano e con ostinazione coltivano il sogno di produrre lavoro e reddito per sé e per altri. E così il birrificio aperto in territorio di Tursi, a ridosso del fiume Agri, dal giovane Dorian Di Noia è davvero un bel risultato di vitalità e spirito di impresa. E, a giudicare, dalla filiera di bottiglie, etichette di birra realizzate in loco, c’è da auspicare che la bevanda bionda arrivi nei boccali e nei bicchieri di buongustai italiani e stranieri. Il primo assaggio, si fa per dire, lo hanno fatto volti e palati noti di quanti fino a ieri si sono impegnati in Coldiretti e che ora sono impegnati a livello istituzionali. Beneaugurante, poi, la benedizione del vescovo della diocesi di Tursi-Lagonegro visto che nella tradizione birraia europea le produzioni conventuali sono sinonimo di alta qualità. E chissà che non venga fuori una etichetta con il marchio della spiritualità. Spirito e schiuma di birra, naturalmente.

https://happyduckbrewingcompany.business.site/



Le belle e virtuose realtà della nostra terra!

E’ sempre una bella notizia apprendere la nascita di iniziative imprenditoriali che avvengono nella nostra regione.

Ieri mattina è stata la volta di un birrificio agricolo in località Frascarossa.

Dove l’imprenditore tursitano Dorian Di Noia ha voluto realizzare il sogno di una vita, quello di mettere su una azienda che produrrà birra artigianale.

E lo ha concretizzato in piena campagna, dell’incantevole territorio di Tursi che costeggia il fiume Agri.

Birrificio agricolo che per essere tale deve rispondere a determinate condizioni previste dalle norme in materia, come la produzione delle materie prime in loco.

Infatti la maggior parte di esse, come il luppolo e malto, verranno coltivati direttamente sui terreni della stessa azienda agricola.

Per garantire le migliori bontà organolettiche della pregevole bevanda.

Un investimento fatto con coraggio, e che a regime potrà dare lavoro sino a sette famiglie.

Un dato non piccolissimo visto i numeri della nostra regione.

Con possibilità di ulteriore crescita occupazionale.



Inaugurazione che ha visto la presenza, oltre a quella del giovane e dinamico imprenditore, e della propria famiglia che hanno fatto gli onori di casa, e che lo hanno ampiamente sostenuto in questa sua avventura, di monsignor Vincenzo Orofino, vescovo della diocesi di Tursi-Lagonegro, del parlamentare Aldo Mattia e dei consiglieri regionali Piergiorgio Quarto e Pasquale Cariello, oltre a numerosi cittadini che hanno potuto apprezzare e osservare da vicino uno stabilimento assai moderno.

Che coniugherà i pregevoli prodotti della nostra terra con la tecnologia più avanzata, al fine di ottenere un prodotto di eccellenza.

Buona fortuna Dorian.

28/01/2023

Leonardo Rocco Tauro