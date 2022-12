A tavola con i consigli di Slow Food: guida osterie e Mercato della Terra

Poche iniziative, ma fatte bene e, sopratutto con passione. La condotta Slow Food Matera, guidata Francesco Linzalone e da soci che la animano con entusiasmo, dà appuntamento a buongustai e cultori della buona tavola con due iniziative che vi segnaliamo. La prima è per martedì 13, come da locandina, per la presentazione del sussidiario del mangiar bene all’italiana ” Osterie d’Italia 2023”. E in un luogo – la mensa della fraternità ”Don Giovanni Mele”, al rione Piccianello- dove il cibo ha un valore particolare, perchè nulla venga sprecato, ricordandosi di quanti versano in una situazione di indigenza. Slow Food vi contribuirà con parte del ricavato della cena organizzata dopo la presentazione del sussidiario.



L’altra è per il 17 dicembre, alle 10.00, con la inaugurazione del ”Mercato della Terra” presso l’hotel chiostro della Cererie. ”I produttori, in forma associata, esporranno e faranno degustare-riporta un post- alimenti di qualità pregiata, nelle vicinanze del luogo di produzione, garantiti da SlowFood. Tra questi, si troveranno prodotti con spiccata stagionalità, come l’olio EVO di alta qualità appena molito, l’ortofrutta di prossimità e di filiera corta, le conserve e le composte di frutta, la pasta prodotta con grani antichi, il miele e i legumi delle colline materane; ci saranno anche formaggi e latticini, salumi tipici e Presìdi Slow food, le birre artigianali con sapori unici prelevati dal nostro territorio, e altri prodotti di qualità, che conferiranno unicità al Mercato”. A tavola con i consigli di Slowfood…