A Quartucciu il pane di Matera con i ”fornai” della Pro Loco

Beh, ci sta… con Massimo Cifarelli,fornaio da generazioni, che a distanza, ha illustrato bontà e caratteristiche del nostro pane di semola di grano duro, e con il presidente della Pro Loco Matera Giuseppe ” Peppino” Cotugno che dimostra sul campo…come il pane in tavola sia una benedizione, insieme a focacce, biscotti e vial mangiando. Lo hanno fatto nel piccolo centro sardo di Quartucciu”, a due passi da Cagliari, dove si tiene da alcune edizioni ( ne abbiamo parlato in un servizio del 2020),la mostra del pane, del dolce , del vino e del dessert. I nostri hanno fatto le cose per bene, portando generose forme di pane…companatico e vino, lasciando ai visitatori il gusto di approfondire, chiedere anche delle tradizioni. Le foto con le donne in costume ne sono una testimonianza. Ma è a tavola che si stringono amicizie e con un brindisi con un bicchiere di quello buono. Naturalmente Peppino e l’ex presidente Claudio Rospi non si sono tirati indietro e chissà che gli amici di Quartucciu non vengano più avanti a ricambiare la visita per un evento dedicato,con la cultura sarda. A Matera abbiamo alcuni sardi che sarebbero ben lieti di pasteggiare con pane carasau, vernaccia e formaggi d’annata, come ci è capitato con una allegra comitiva di commilitoni durante il servizio militare di leva, nel 1979, ad Avellino. Pro Loco Matera attenta e con un passo avanti, anche a tavola, nella promozione turistica di Matera.