A Natale e Capodanno in tavola i sapori del Mercato della Terra

E’ il messaggio concreto da affidare al ”passa parola” per pranzi e cene conviviali, o per i consueti e sempre più stringati regali per le festività natalizie. Lo diciamo dopo aver visitato, sia pure con un tempo tiranno, la prima edizione del Mercato della Terra di Slow Food, organizzato dalla Condotta di Matera, presso l’ hotel chiostro delle Cererie. Una scelta azzeccata, della quale abbiamo parlato nel servizio https://giornalemio.it/eventi/a-matera-il-primo-mercato-della-terra-di-slow-food-della-basilicata/ , che ha visto 27 prodotti della filiera alimentare della genuinità certificata, che ha visto proporre prodotti che invogliano ad assaggiare (oli, mieli, latticini, birre) o da cucinare (legumi, pasta prodotta con farina di grano senatore Cappelli). Ma è stata l’occasione per apprendere o per rinfrescare le conoscenze sulle buone regole dell’educazione alimentare, nel solco di una dieta e tradizione mediterranea che va accompagnata a stili di vita adeguati e in linea con la natura, il movimento. E la condotta slow è una miniera di iniziative. Pochi fatti e tanta concretezza. Quanto sta facendo per la filiera dell’olivicoltura è davvero esemplare. Passione, competenza e buone pratiche a tutela di cultivar, tecniche della tradizione. Un ”sapore” da non dimenticare e appuntamento a gennaio 2023.