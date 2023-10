A colazione nella Città dei Sassi, tra storia, sapori e saperi

L’aroma del caffè, latte, un pezzo di focaccia, biscotti e dolci fatti in casa, frutta di stagione e per quanti soggiornano a Matera fare colazione nella maniera tradizionale è un motivo in più per cominciare la visita a una città millenaria, alla ricerca anche di aromi, profumi che si intrecciano con la fragranza del pane e di quanto, più avanti a pranzo o a cena, sarà il contatto con la cucina locale. E’ uno spunto in vista della tappa materana di ” Breakfast Lovers Hotels” in programma ad Alvino 1884 per il 16 novembre 2023. Un livello ”alto” di formazione e di buone pratiche per una colazione al top e con un occhiata, naturalmente, agli aspetti nutrizionali e dietologici. Toccherà agli esperti del settore offrire un saggio di quanto con sapienza soddisfare appetiti, palati di una utenza variegata, che aldilà delle abitudini del proprio Paese, cerca nella Città dei Sassi spunti e stimoli per una colazione che racconti la storia dei luoghi.



IL COMUNICATO DAL PDF

BREAKFAST LOVERS HOTELS

MATERA 16 NOVEMBRE 2023

Alvino 1884

ore 9.30 – 17.00

Il 16 novembre il relais Alvino 1184 di Matera ospita una tappa di Breakfast Lovers Hotels una giornata di formazione

per scoprire tutti i segreti della colazione perfetta.

Un appuntamento gratuito dedicato ai professionisti dell’ospitalità, con leader del mondo dell’hôtellerie e specialisti in comunicazione e storytelling, esperti di mise en place e di tutto ciò che non può mancare in un servizio tra i più amati soprattutto in vacanza.

È diventato il momento più amato in vacanza, il più atteso in hotel, il più fotografato e citato nelle

recensioni: stiamo parlando della colazione, non più solo un servizio ma una vera e propria esperienza. La colazione è tra i fattori determinanti nella scelta di una struttura e per tutti questi motivi, dopo il successo della tappa di Riccione, Breakfast Lovers Hotels arriva a Matera il 16 novembre per una giornata di formazione sull’importanza del breakfast time a firma di Gaetano Barbuto, l’Artigiano del breakfast, un’esperienza trentennale nella ristorazione e nell’hôtellerie, fondatore de L’officina del Breakfast, di Radio Bakery Comunicazione, agenzia specializzata nello storytelling, e di Turismore, società di consulenza esperta in revenue management per boutique hotels.



Il format arriva a Matera in considerazione sia della crescita imponente che la destinazione ha fatto registrare negli ultimi anni sia dello sviluppo dell’offerta ricettiva e delle sua tipologia, fatta in gran parte di una proposta bed & breakfast.

A partire dalle 9.30 e fino alle 17 sono in programma incontri con professionisti, case history e best practicies, demo e consigli pratici: l’importanza del breakfast time in hotel, come accogliere e sorprendere gli ospiti, come preparare e presentare le proposte dolci e salate e come raccontarle sui social, quali attrezzature utilizzare, quali sono i nuovi stili alimentari e le ultime tendenze in Italia e nel mondo, come ottimizzare i costi di un servizio così speciale.

Si comincia con Gaetano Barbuto, che mostrerà come preparare la colazione ideale con creatività artigianale ma senza costi in più, a seguire l’intervento di Cristian D’Emilio, che illustrerà come raccontare il breakfast time sui social nel modo più efficace e con quali tecniche.

Negli ultimi anni, infatti, la colazione è diventata ancor più protagonista per la sua presenza massiccia sui social, Instagram su tutti, dove l’hashtag #breakfast registra oltre 115 milioni di post e #colazione più di 5 milioni. Una presenza importante anche sulle riviste, sui magazine, sui blog, su Tripadvisor e nelle tante discussioni e commenti che gli operatori intercettano tutti i giorni on line e off line. Si prosegue con la storia di Silvana Bonelli, un’avventura appassionante che l’ha portata sul podio della trasmissione 4 Hotel con Bruno Barbieri e, dopo la pausa pranzo, con una tavola rotonda che ha per protagonisti Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo e Sviluppo e impresa turistica, Regione Puglia, Andrea Sabato, General manager Talea Collection e Marika Marangella, Influencer e social media specialist per Egnazia Ospitalità Italiana.Infine, in chiusura, la cooking demo a più mani capitanata da Gaetano Barbuto con tutti gli step necessari per trasformare il primo pasto della giornata in una breakfast experience: insieme a lui ci saranno Giuseppe Resta e Francesco Sardone, Executive Chef e Resident Chef di Alvino 1884, e il Pastry Chef Domenico Giove.



A conferma dell’enorme importanza che ha assunto il momento della colazione in hotel per chi è attento alla brand reputation e alle tendenze dell’ospitalità, c’è l’alto numero di adesioni che ha registrato l’evento non appena pubblicato: per tutti gli interessati si segnala che l’iscrizione è gratuita fino a esaurimento posti e si effettua sul sito breakfastlovershotels.com, dove si trova anche il programma dettagliato della giornata.



Breakfast Lovers Hotels

Giovedì 16 novembre 2023 ore 9:30-17:00

Alvino 1884, via Guglielmo Marconi, 28 Matera

L’evento è gratuito, prenotazione obbligatoria.

Per informazioni:

e-mail: info@breakfastlovershotels.com

www.breakfastlovershotels.co