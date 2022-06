Y…un formato ispirato per la generazione info digitale

Nella miriade degli anglicismi d della generazione del nuovo millennio e della dimensione del digitale, che rappresentano la nuova frontiera per quanti vogliano conoscere, tentare e farsi tentare dal fattore ”Y” come young (giovane) you (tu), whi (perchè) e Youth (gioventù) l’evento organizzato per mercoledì 29 giugno a Palazzo Lanfranchi è di quelli che desta curiosità per la formula ”ispirata” e per le relazioni che intende avviare. A proporlo nella note che pubblichiamo di seguito, Pegah Moshir Pour, consulente e progettista

culturale, che avevamo incontrato in passato, con altri giovani, nel mare magnum dell’ impegno politico culturale. Stavolta si tratta di digitale e informatica, in una dimensione concreta, sul che fare e come muoversi in quel settore. SI può lavorare, fare fortuna a patto di mantenere contatti e relazioni con il reale, altrimenti -e in città gli esempi illusori non mancano- si finisce nella spirale alienante e inconcludente degli hub senza tetto, motore, idee. Per cui, ragazzi e ragazze, fatevi avanti, ponete quesiti e fate funzionare creatività e determinazione, guardandovi intorno, laddove è possibile creae qualcosa per far crescere la nostra comunità che – non dimentichiamolo- a un basso livello di alfabetizzazione informatica e digitale. Il nodo è qui far legare mondo virtuale alle esigenze del reale. Buon lavoro.



YMatera: inspiration Y, for Young People

Un evento per i giovani sui temi del digitale e dell’informatica.

Matera, 27/06/22 – Mercoledì 29 giugno si svolgerà un incontro dedicato completamente ai giovani:

YMatera. Nella meravigliosa Sala delle Arcate, a Palazzo Lanfranchi, questo inspiring format avrà

inizio alle ore 14, proprio con i saluti dell’ideatrice, Pegah Moshir Pour, consulente e progettista

culturale, che ha pensato a questo evento proprio per dare la possibilità alla sua generazione e ai

giovanissimi di instaurare un dialogo proficuo con i professionisti del settore digitale e informatico.

YMatera è pensato proprio come un’occasione di incontro, conviviale ma vantaggioso e produttivo.

La particolarità di questo evento, infatti, è proprio la possibilità di confronto a due vie.

Prima di tutto per i giovani, che potranno parlare direttamente con i professionista del settore di

interesse, ponendo loro domande sul mondo del lavoro, sui trend e sulle loro singole esperienze

personali. In secondo luogo, è un confronto anche per i professionistə che possono arricchire la loro

esperienza attraverso le storie che i giovani hanno da raccontare.

Al momento dell’iscrizione, i giovani hanno la possibilità di scrivere una domanda da fare

direttamente a uno dei professionistə ospitə, la cui risposta verrà discussa con tutti durante l’evento.

Inoltre, al termine dell’inspiring format, ci sarà un aperitivo organizzato in collaborazione con Grls

e Spritz&Meet durante il quale i giovani e gli ospiti potranno chiacchierare per condividere sogni,

esperienze e ambizioni.

L’ideatrice e l’organizzatrice dell’evento, Pegah Moshir Pour, afferma: “Questo evento nasce

proprio da una mia domanda – perchè? – Mi sono chiesta perché in Basilicata si faccia fatica a fare

rete, perché i millennials continuino ad andarsene, perché la Gen Z nasca con il pensiero di arrivare

alla maggiore età e lasciare la regione. Ma la Basilicata non ha niente di meno delle altre regioni in

termini di talento: vediamo quanto i lucani, al di fuori del territorio regionale e nazionale, siano

capaci di esprimersi e creare realtà anche internazionali, e dunque perché si fa fatica a ottenere

l’opportunità per rendere i sogni possibili?

YMatera è nato aprire un confronto su un nuovo modo di vedere e concepire la società e il mondo.

Questo è anche il motivo per cui ho scelto la lettera “Y” per identificare questo inspiring format: i

percorsi di lettura di questa lettera sono molteplici e ognunə può leggere quello che preferisce

(Young, il simbolo delle donne, You, Millennials).

Personalmente è il suono di “Y” in inglese, che è simile alla parola “why”, che mi ha ispirata. Il

fatto che siano arrivate più di 130 iscrizioni in appena 3 settimane e i numerosi messaggi di

sostegno (anche oltre regione) mi danno la conferma che la domanda e la voglia di

mettersi in gioco per la Basilicata ci sia e sia reale”.

Il main sponsor dell’evento è appFORGOOD: società operativa a Matera, Milano e Padova, e

impegnata in progetti di digital transformation, soprattutto nel settore automobilistico, aerospaziale

e farmaceutico. appFORGOOD è un’azienda in crescita che reinveste il proprio patrimonio in

primis sui propri dipendenti, e in secondo luogo sul territorio. La scelta di supportare YMatera

deriva dal valore elevato che viene dato ai giovani, come afferma Giuseppe Mola, CEO di

appFORGOOD: “fare impresa significa anche valorizzare i talenti e creare opportunità. In Pegah

rivedo le mie ambizioni di costruire un’azienda al sud e questo, oltre a rendermi felice, mi ha

convinto a supportare YMatera”.

Di seguito, i nomi degli Ospiti che incontreranno i giovani in questo dialogo:

Ospite speciale: Alessio Lorusso Ceo & Founder Roboze

Speakers: Andrea Grieco (Head of Impact AWorld), Luca Matella (CEO & founder Learnn),

Federico Vezza (Manager IBM e Creator Consulenza Confusa), Sonia Elicio (Growth Consultant e

Mentor), Gherardo Liguori (CEO start2impact), Bianca Arrighini (Co -Founder Factanza), Livia

Viganò (Co -Founder Factanza), Giulio Xhaet (Partner Newton Spa), Marco Onorato (Founder &

CEO Marketing Espresso), Alessandro Vajani (Co-founder & Agency Director in Marketing

Espresso), Mattia Marangon (Founder Legolize), Cristiano De Nobili (Lead Artificial Intelligence

Scientist), Letizia Martelli (Co-Founder di OutlierZ), Nicolò Andreula (Founder Disal Consulting),

Gerardo Forliano (Co-Founder YmpactX),, Luigi Nigro (Web Designer & Co-Founder Marketing

Ignorante), Joseph Talerico (Co-Founder YmpactX), Mauro Paglia (Creative & Art Director

ZedProduction), Martina Di Pasquale (Founder Ragazze D’Affari), Benedetta Tornesi (Founder &

CEO GRLS), Mauro Acito (Direttore creativo di un museo-che-ancora-non-esiste TAM), Federica

Fabrizio (attivista e content creator), Pasquale Viscanti e Giacinto Fiore (founders Intelligenza

Artificiale Spiegata Semplice).