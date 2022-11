Wurstel sì, wurstel no! Ma quanto è pericolosa veramente Listeria monocytogenes?

“Wurstel sì, wurstel no! Come capita spesso, una serie di casi di tossinfezioni alimentari (in qualche caso anche con esiti mortali) legate al consumo di wurstel crudi di pollo contaminati da Listeria monocytogenes hanno causato allarme fra i consumatori. E, come spesso capita, questo allarme ha generato una piccola tempesta di post, articoli, tweet, interviste televisivi e, purtroppo un po’ di paura e confusione. Dopo appena un paio di settimane tutto è stato dimenticato. Ma quanto è pericolosa veramente Listeria monocytogenes? Come possiamo controllarla e, soprattutto, cosa significa controllo? Quali sono i comportamenti che come tecnici, ma anche come operatori del settore alimentare o semplici consumatori dobbiamo adottare?”

Ed è proprio per dare risposta a questi quesiti che a Potenza, il 23 novembre -alle ore 19.00 – presso il pub “Il Classico”– si terrà l’incontro dal titolo “La verità, vi prego, su Listeria” con esperti del settore. “L’evento –si legge in una nota– è organizzato dall’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Basilicata e Calabria, con la collaborazione del professore Eugenio Parente, ordinario di microbiologia degli alimenti presso l’Università degli Studi della Basilicata e con il patrocinio del Lions Club Potenza Duomo.

OTA41Health ha l’ambizione di comunicare, in modo semplice ma non semplicistico, quanto la nostra salute sia legata alla qualità e sicurezza ci quello che mangiamo, che è a sua volta collegata alla salute degli animali (da allevamento, ma non solo) e degli ambienti. Il concetto One Health permea ormai le politiche della ricerca e della salute dell’Unione Europea e del Governo Italiano e richiede una visione complessiva dei problemi del nostro mondo, oltre che la collaborazione di molte figure professionali. Partendo da un’analoga iniziativa della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali, l’OTA-Basical promuoverà una serie di incontri con docenti e ricercatori, professionisti, aziende, rappresentanti delle istituzioni, associazioni dei consumatori e studenti in Tecnologie Alimentari e Scienze e Tecnologie Alimentari. E siccome oltre alla mente bisogna nutrire anche il corpo e rilassarsi un po’, gli incontri, nello stile delle “Lezioni a tutta birra” si svolgeranno in birrerie e pub: insomma un’occasione per imparare, ma anche per incontrarsi e ri-incontrarsi.

Per partecipare: porta te stess*, degli amic* e il tuo smart phone. Una tovaglietta decorata con QR code ti guiderà nella rete, trasportandoti in siti e pagine web autorevoli dove se vorrai potrai approfondire gli argomenti della serata.”