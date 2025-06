Wu Ming 1 (Riccardo Bui) presenta a Potenza e Matera il suo libro “Gli uomini pesce”

«Wu Ming è un corpo estraneo col quale l’industria culturale si trova costretta, spesso suo malgrado, a fare i conti.» Così Giuliano Santoro, su “Il manifesto“, descrive questo originale collettivo di scrittori (senza nome, per l’appunto) che si autodefinisce una “banda che nelle varie fasi della sua storia ha contato quattro, cinque e di nuovo quattro membri. Dal 2015 siamo un terzetto. Ciascuno di noi scrive libri anche «da solista», ma l’espressione non rende l’idea: per noi sono tutte opere di Wu Ming, che siano scritte a ranghi completi o meno. Sono parte di un’impresa collettiva, produzioni della nostra fucina.” Ed ecco che ciascuno di loro “nel proprio nome d’arte, incorpora quello del gruppo: «Wu Ming 1», «Wu Ming 2» e «Wu Ming 4». Una numerazione che segue l’ordine alfabetico dei loro cognomi: (Roberto) Bui, (Giovanni) Cattabriga e (Federico) Guglielmi. Del gruppo hanno fatto parte anche Luca Di Meo (dal 2000 al 2008, venuto a mancare nel 2023) e Riccardo Pedrini (dal 2000 al 2015).” Dunque non è per il vezzo di tenere segrete le proprie identità ma perchè, spiegano “Semplicemente, non ha senso usarle quando si scrive dei nostri libri o in vario modo ci si riferisce al nostro lavoro. Nella nostra attività letteraria e culturale, come tante e tanti prima di noi, adottiamo nomi d’arte. Nomi d’arte che fanno riferimento al progetto collettivo (Wu Ming) e sono parte essenziale della nostra poetica. Di tale poetica è parte la nostra politica sull’immagine pubblica.” Quindi zero spettacolarizzazione, niente comparsate Tv, nessuna circolazione di loro foto perchè, spiegano “Ci teniamo ad apparire soltanto dal vivo, in carne e ossa, nel modo meno tecno-mediato possibile. Se qualcuno ci riconosce per la strada, vuol dire che è stato a una nostra presentazione, reading, laboratorio, seminario, camminata o quant’altro. Il suo corpo ha condiviso coi nostri uno spazio fisico e un’esperienza concreta.” Partiti come autori di romanzi storici (il primo è stato Q, che uscì nel 1999 a firma «Luther Blissett»), nel tempo hanno deciso “di passare oltre e usare la storia in altri modi“, sino a “L’Armata dei Sonnambuli (2014)“, che già annunciava cambiamenti. Oggi, facendo tesoro di quanto appreso esplorando tale genere e forzandone le convenzioni, provano a cercare “un perturbante equilibrio tra la ricostruzione storica e il fantastico. Dimensione che comprende il visionario, l’onirico, lo psichedelico, il mitologico, il soprannaturale…”. Insomma, ce n’è abbastanza -anche per chi non conosce ancora le opere di questo collettivo- per non perdere le rare occasioni in cui incontrarne qualche suo componente, “in carne ed ossa” per l’appunto. Cosa che si potrà fare in Basilicata: venerdì 4 luglio a Potenza e sabato 5 luglio a Matera, dove è prevista la presenza di Wu Ming1 (Riccardo Bui) per la presentazione della sua ultima opera “Gli uomini pesce“.

A Potenza l’evento, organizzato in collaborazione con la libreria KIRIA, si svolgerà presso le officine culturali MACONDO, Largo Santa Lucia, alle ore 18,00, dove dialogheranno con l’autore Antonio Califano e Antonio Placido.

Mentre a Matera la presentazione, che si svolgerà sabato 5 luglio alle ore 18.30, presso la Fondazione Le Monacelle, in via Riscatto 9, è stata organizzata dal Comitato provinciale ANPI di Matera in collaborazione con la Libreria dell’Arco. A dialogare con l’ospite Wu Ming 1 (Riccardo Bui) sarà la giornalista Angela Mauro.

Il libro: È l’estate del 2022, il Po non è mai stato così basso. La morte di Ilario Nevi, partigiano, artista, intellettuale ferrarese di fama nazionale, scoperchia un segreto mantenuto per quasi cent’anni, attraverso le tragedie del Novecento e gli sconvolgimenti del nuovo millennio. Un segreto che ne nasconde altri, incastonati nel passato e annidati nel futuro, e ogni rivelazione è in realtà un nuovo enigma. Antonia, nipote di Ilario, vuole dare un senso a ciò che sta scoprendo. Andrà fino in fondo, ricostruendo la storia non solo di una vita, ma di un insospettato intrico di esistenze. Dalla guerra di liberazione nel Delta alle lotte per i diritti e per l’ambiente, Gli uomini pesce è un omaggio al Grande Fiume e alle sue terre. Un romanzo maestoso, una saga in cui la Storia è tutt’uno con le vicende dei protagonisti, innervata nei loro amori, nelle loro avventure, negli incubi peggiori e nei sogni più belli.” Wu Ming 1 -come scrivevamo all’inizio- “fa parte del collettivo Wu Ming, con cui ha scritto svariati romanzi, tra i quali Q , 54 , Manituana , Altai , L’Armata dei Sonnambuli , L’invisibile ovunque , Proletkult e Ufo 78 . Come singolo autore ha scritto per Einaudi New Thing (2004), Point Lenana (con Roberto Santachiara, 2013), Un viaggio che non promettiamo breve. Venticinque anni di lotte No Tav (2016), La macchina del vento (2019) e Gli uomini pesce (2024). La sua penultima opera solista è La Q di Qomplotto (Alegre, 2021). È cittadino onorario di Mompantero, Val di Susa.” Il sito di Wu Ming si chiama Giap, www.wumingfoundation.com/giap