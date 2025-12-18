Wow! Che Natale ad Altamura. Villaggio nella villa comunale

L’effetto è di quelli che fa esclamare OOh! ( Wow in inglese) per le luci, gli addobbi, le musiche, l’animazione nel centro di Altamura per il villaggio e le iniziative di animazione, che coinvolgeranno grandi e piccini. Non solo nella Villa Comunale, ma anche in corso Federico II e dintorni dove le luminarie hanno creato l’atmosfera giusta per farsi gli auguri e muovere l’economia locale.



Comunicato.

Villaggio di Natale nella Villa comunale e animazione nel centro storico.

Per le iniziative di animazione, anche in questo fine settimana il programma si sdoppia tra il centro storico e la Villa comunale “Vitantonio Vitale” riaperta negli scorsi giorni.

Nella Villa comunale, con ingresso in via dei Mille, viene allestito un “Villaggio di Natale” che sarà aperto al pubblico, dalle ore 15.30 alle 20.30 nei giorni 19, 20 e 21 dicembre 2025. A disposizione dei piccoli e dei più curiosi, un grande allestimento natalizio che prevede al suo interno casette gonfiabili, scenografie, postazioni di gioco per i nuclei familiari, animatori in costume, casette per le lettere indirizzate a Babbo Natale e poi musica, spettacoli, laboratori, ecc. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, è denominata “Natale Wow ad Altamura” ed è a cura di “Circowow!”.

Nel centro storico prosegue l’animazione del programma “Un magico Natale” con concerti, giocoleria, musica e danza.

Per il programma completo del fine settimana: https://www.comune.altamura.ba.it/it/news/un-magico-natale-il-programma-di-iniziative-e-mercatini-per-il-periodo-festivo-2025-2026?type=2

Nelle foto: corso Federico II di Svevia e la Cattedrale; albero di Natale nella villa comunale.

Grazie per l’attenzione.

Dal Palazzo di Città, staff del Sindaco